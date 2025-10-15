Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Ζελένσκι

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενόψει και του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το διήμερο 23 – 24 Οκτωβρίου, τέθηκαν επί τάπητος κατά τηλεφωνική επικοινωνία που είχε, νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα από το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον κ. Ζελένσκι για τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

