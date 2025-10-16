Τηλεδιάσκεψη σε «καλό κλίμα» για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Σε νέα φάση συντονισμού και κοινής στρατηγικής μπαίνει η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου.

Το απόγευμα της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον ευρωπαίο επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, τον κύπριο υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργο Παπαναστασίου και τον θφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο, με επίκεντρο το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Σταύρος Αυγουστίδης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη διάρκεια της συζήτησης έγινε συνολική αποτίμηση όλων των παραμέτρων που αφορούν την υλοποίηση του έργου, το οποίο αποτελεί κρίσιμο πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας και γεωπολιτικής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τη συνεργασία τους σε πνεύμα ενότητας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη διασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου.

