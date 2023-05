Τι θα φέρει η κάλπη της 14ης Μαΐου για την εξωτερική πολιτική της Αγκυρας;

Θα αλλάξει η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας αναλόγως με ποιος θα αναδειχθεί νικητής στις επικείμενες προεδρικές εκλογές της 14ης Μαΐου; Η μετεκλογική Τουρκία θα επιστρέψει στους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ και στη Δύση ή θα κινηθεί περαιτέρω προς τη Ρωσία και την αντιδυτική απολυταρχία; Η χώρα, με επικεφαλής τον Κιλιτσντάρογλου, θα πάει σε μια λιγότερο συγκρουσιακή στάση με τη Δύση; Ή μηπως θα «υποχρεωθεί» να κάνει το ίδιο, σε περίπτωση δικής του επικράτησης, ο Ερντογάν;

Στα ερωτήματα αυτά επιχειρούν να απαντήσουν σε άρθρο τους υπό τον τίτλο Turkey’s Elections and Foreign Policy Options στον ιστότοπο War on The Rocks οι επίκουροι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Bilkent της Αγκυρας, Οnur Ιşçi και Samuel Ηirst*.

Στις επικείμενες εκλογές, επισημαίνεται στο άρθρο, θα αναμετρηθούν δύο κύριοι συνασπισμοί, ο καθένας από τους οποίους παρουσιάζει έναν και μόνο υποψήφιο για το νέο Προεδρικό σύστημα της Τουρκίας, που σημαίνει ότι ο νικητής τα παίρνει όλα. Η ρητορική των αντίπαλων συνασπισμών είναι πολωμένη και ο διχασμός συμβάλλει στην αίσθηση ότι η Τουρκία μπορεί να μην διατηρήσει την τρέχουσα ισορροπία μεταξύ των θεσμικών δεσμεύσεων της προς τη Δύση και των αντιδυτικών ρητορικών εκρήξεων. Ο Ερντογάν υπόσχεται, εάν κερδίσει, τη συνέχιση του συντηρητικού λαϊκισμού του. Όταν μιλάει για τα οικονομικά, εκθειάζει την ανάδειξη της Τουρκίας σε περιφερειακή δύναμη. Παρά τον πληθωρισμό, προβάλλει την πρόοδο της τουρκικής βιομηχανίας στην παραγωγή drones, αυτοκινήτων και θωρηκτών. Οι επικριτές του ισχυρίζονται ότι οι προσπάθειες της Κεντρικής Τράπεζας Τουρκίας να στηρίξει τη λίρα δεν μπορούν να διαρκέσουν πολύ και ότι οι δύσκολες επιλογές – συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων κεφαλαιακών ελέγχων και της υποτίμησης της λίρας – θα εμφανιστούν μετά τις εκλογές.

Ενώ η αντιπολίτευση δεν έχει θέσει την εξωτερική πολιτική ως κορυφαία προτεραιότητα, έχει δηλώσει ότι θα τηρήσει μια λιγότερο συγκρουσιακή στάση με τη Δύση. Με επικεφαλής τον Κιλιτσντάρογλου, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα μίλησε για επιστροφή στη νομισματική ορθοδοξία και κάλεσε εξέχοντες οικονομολόγους με έδρα τις ΗΠΑ να δικαιολογήσουν ποια θα είναι, αν κερδίσουν, η αναπόφευκτη και επώδυνη οικονομική αναδιάρθρωση. Η αντιπολίτευση επισημαίνει ότι πολλοί Τούρκοι ήδη αγκομαχούν οικονομικά να αγοράσουν ακόμη και τα στοιχειώδη. Ενώ το επιχείρημα ακολουθεί μια ουσιαστικά οικονομική λογική, οι διπλωμάτες δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στη δυναμική βελτίωσης των σχέσεων με τη Δύση.

Παρά τη δυαδική ρητορική Ερντογάν και αντιπολίτευσης, η δέσμευση της Τουρκίας στην εθνική κυριαρχία υποδηλώνει ότι, ακόμη και σε περίπτωση νίκης της αντιπολίτευσης, η Τουρκία μπορεί να μην κάνει την διπλωματική στροφή, με τον τρόπο που θα ήθελαν ή θα περίμεναν ορισμένοι διεθνείς παρατηρητές.

Βασιζόμενοι στην ιστορική μας έρευνα για τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας, έχουμε υποστηρίξει ότι η βάση για τη σύγχρονη τουρκική εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο κοντά σε αυτήν ενός ουδέτερου Τρίτου Κόσμου με προσανατολισμό στην ανάπτυξη, παρά ενός αφοσιωμένου μέλους του ΝΑΤΟ. Η ανεπιφύλακτη φιλοδυτική ευθυγράμμιση ήταν το προϊόν του πρώιμου Ψυχρού Πολέμου. Ωστόσο, από τα μέσα της δεκαετίας του 1950, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας προσπάθησαν να εμπλακούν με τη Δύση, αλλά με τους δικούς τους όρους.

Οι αναγνώστες του War on the Rocks είναι εξοικειωμένοι με ένα παρόμοιο επιχείρημα από το δοκίμιο του Michael Reynolds (2019) σχετικά με την τουρκο-ρωσική προσέγγιση. Ο Reynolds έγραφε στον απόηχο της προμήθειας από την Τουρκία πυραύλων S-400 ρωσικής κατασκευής και αρνείτο τις υπερβολικές προβλέψεις ότι ο Ερντογάν ετοιμαζόταν να οδηγήσει την Τουρκία έξω από το ΝΑΤΟ. Απέρριψε ερμηνείες που απέδιδαν τις επιλογές της Τουρκίας στην προσωπικότητα του Ερντογάν και έδειξε ότι, από τη νίκη του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, οι υπεύθυνοι χάραξης εξωτερικής πολιτικής της Αγκυρας επιδίωξαν έναν ανεξάρτητο ρόλο στην παγκόσμια πολιτική.

Από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η θρασύδειλη προσπάθεια της Μόσχας να καταλάβει το Κίεβο αύξησε τα γεωπολιτικά διακυβεύματα της συνοχής του ΝΑΤΟ, οι δυτικοί σύμμαχοι έθεσαν ξανά ερωτήματα σχετικά με την πίστη της Τουρκίας στην Συμμαχία. Η Άγκυρα αρνήθηκε να συμμετάσχει στις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και πρόσφατα η Washington Post δημοσίευσε έγγραφα που διέρρευσαν από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες που υποτίθεται ότι δείχνουν ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να πουλήσει όπλα στον διαβόητο όμιλο Wagner της Ρωσίας. Είτε πιστεύει κανείς είτε όχι αυτές τις διαρροές, παρέχουν περαιτέρω στοιχεία στους δυτικούς επικριτές που εκτιμούν ότι η Άγκυρα επιδιώκει στενά καθορισμένα στρατηγικά συμφέροντα και μια καιροσκοπική ουδετερότητα.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επιμένει ότι οι σχέσεις τους με την Ουκρανία και τη Ρωσία δεν είναι ισοδύναμες και υποστηρίζουν ότι η μεταφορά της «ισορροπίας» είναι παραπλανητική — τα στοιχεία δείχνουν ότι η Άγκυρα θέλει να δει τον πόλεμο να τελειώνει το συντομότερο δυνατό. Στις συναντήσεις μας με κορυφαίους Τούρκους διπλωμάτες, αυτοί επισημαίνουν την επίσημη στρατηγική εταιρική σχέση με την Ουκρανία και την καταγγελία της τουρκικής κυβέρνησης για την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία ως απόδειξη ότι έχουν υιοθετήσει μια στάση Αρχών. Η επιφυλακτικότητα της Τουρκίας έχει ισχυρό οικονομικό σκεπτικό, ενώ η Τουρκία αντιμετωπίζει και κρίσεις ασφαλείας σε πολλαπλά σύνορα – στον Καύκασο, τη Συρία και το Ιράκ και την ανατολική Μεσόγειο – που επιδεινώνονται από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Επίσης, η Τουρκία διατηρεί ισχυρές οικονομικές σχέσεις τόσο με τις δυτικές χώρες όσο και με τους αντιπάλους τους, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Κίνας, και αυτοί οι δεσμοί είναι απίθανο να αλλάξουν τον Μάιο. Η εξάρτηση της Τουρκίας από τη Ρωσία – τον μεγαλύτερο προμηθευτή τουρκικών εισαγωγών – είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την πολιτική εξάρτηση. Πρόσφατα, οι New York Times χρησιμοποίησαν γραφικά, για να τονίσουν το αυξημένο εμπόριο της Τουρκίας με τη Ρωσία για τη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας από τη Μόσχα. Στη μελέτη τους, οι New York Times έδειξαν αύξηση 113% στις τουρκικές εξαγωγές στη Ρωσία. Η σημασία της Ρωσίας για την οικονομία της Τουρκίας, ωστόσο, δεν πρέπει να υπερεκτιμάται, καθώς η Δύση παραμένει ένα κρίσιμο συστατικό της οικονομίας της Τουρκίας.

Οι επίσημες εμπορικές στατιστικές, φυσικά, εξηγούν μόνο ένα μέρος της ιστορίας, αλλά σχεδόν οποιοσδήποτε τομέας θα επιβεβαίωνε τους δεσμούς της Τουρκίας τόσο με τη Δύση όσο και με τους ανταγωνιστές της Δύσης. Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν βάσιμες ανησυχίες για παράλληλες εξαγωγές μικροτσίπ και κρίσιμων χημικών μέσω της Τουρκίας στη Ρωσία, ωστόσο η σημερινή τουρκική ηγεσία συνεχίζει να επιμένει ότι απαγορεύει την εξαγωγή υλικών που θα βοηθούσαν τον ρωσικό στρατό. Η Τουρκία που έχει περιορισμένα ταμειακά διαθέσιμα δεν έχει την πολυτέλεια να επενδύσει σε νέες υποδομές και να απεξαρτηθεί από τη ρωσική ενέργεια, όπως η Ευρώπη προσπαθεί οδυνηρά να κάνει. Η κορυφαία προτεραιότητα για όποιον θριαμβεύσει στις 14 Μαΐου θα είναι η οικονομία και κανένας Τούρκος πολιτικός δεν θα έχει την πολυτέλεια να διαλέξει πλευρά.

Εάν ο Ερντογάν κερδίσει τις εκλογές, μια συγκεκριμένη συνέχεια είναι σχεδόν εξασφαλισμένη. Έχει δεσμευτεί δημόσια για την ανορθόδοξη νομισματική πολιτική του και θα ήταν περίεργο αν αυξήσει τα επιτόκια. Ωστόσο, θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει το κόστος των προηγούμενων επιλογών. Από τον καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, ήταν ιδιαίτερα λιγότερο συγκρουσιακός στο εξωτερικό — το πιο σημαντικό είναι η μείωση της έντασης με την Ελλάδα. Η αναμφισβήτητη δημοτικότητα της αντιπολίτευσης και η οικονομική κρίση θα τον οδηγήσουν σε ακόμη πιο αυταρχικά μέτρα και η πιθανή μετεκλογική πολιτική καταστολή σίγουρα θα συνεχίσει να δημιουργεί εντάσεις με τη Δύση, αλλά είναι απίθανο αυτή η ένταση να ωθήσει την Τουρκία προς τη Ρωσία.

Εάν κερδίσει ο Kιλιτσντάρογλου, η αλλαγή θα είναι δραματική. Η αντιπολίτευση υπόσχεται να απελευθερώσει πολιτικούς κρατούμενους, να επιστρέψει σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα, να ασπαστεί τη νομισματική ορθοδοξία και να διορθώσει τους δεσμούς με τη Δύση. Αυτά τα μέτρα, χωρίς αμφιβολία, θα αρχίσουν να αναιρούν μέρος του έργου του Ερντογάν. Η αντιπολίτευση θα πρέπει να διαχειριστεί τις αντικρουόμενες δεσμεύσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία στη Συρία και αλλού, και οι οικονομικοί δεσμοί με τη Ρωσία θα μειωθούν. Εάν η Δύση περιμένει πάρα πολλά από την αντιπολίτευση και ασκήσει πίεση θα μπορούσε κάλλιστα να αποτύχει. Η υποστήριξη των ΗΠΑ προς τις Μονάδες Προστασίας του Λαού τη Συρία και τον Φετουλάχ Γκιουλέν έχουν τροφοδοτήσει έναν αντιαμερικανισμό που θα παραμείνει ισχυρός. Στη Συρία, ο Κιλιτσντάρογλου θα αναζητήσει σχεδόν σίγουρα συμβιβασμό με τον Πρόεδρο Ασσαντ: Ο Τούρκος ηγέτης της αντιπολίτευσης έγραψε απευθείας στη Δαμασκό στον απόηχο του σεισμού και υποσχέθηκε να διευκολύνει την επιστροφή των Σύριων προσφύγων εντός ενός έτους από την εκλογή του. Η πραγματική πρόοδος, ωστόσο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι πιο αργή. Μεταξύ όλων των επιλογών εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, η μεγαλύτερη υπόσχεση του Κιλιτσντάρογλου θα μπορούσε να είναι ότι θα επιστρέψει την Τουρκία προς την προσέγγιση με την Αθήνα που είχε συμβεί την παραμονή της ανόδου του Ερντογάν στην εξουσία.

Η στιγμή του τέλους της δεκαετίας του 1990, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες διευκόλυναν μια σημαντική εξέλιξη στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, προσφέρει έναν οδικό χάρτη για την Ουάσιγκτον σήμερα. Όπως υποστήριξε μια πρόσφατη έκθεση του Ινστιτούτου Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής, η Ουάσιγκτον θα πρέπει να είναι προσεκτική και «να επιδιώξει να συνεργαστεί με την Άγκυρα, όπου αντιλαμβάνεται άμεσο όφελος από αυτό».

Το πιο σημαντικό, εάν σχηματιστεί μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Κιλιτσντάρογλου, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικές στην ενθάρρυνση των ευρωπαίων διπλωματών να ασχοληθούν με την Τουρκία.

Λίγοι Τούρκοι πιστεύουν ότι ο προγενέστερος στόχος ένταξης της χώρας στην ΕΕ είναι ρεαλιστικός και οι δύο πλευρές πρέπει να αναγνωρίσουν αυτό το γεγονός, καθώς και ότι απαιτείται κάποιου είδους διπλωματική επαναφορά. Με τη χώρα απελπισμένη για έσοδα από εξαγωγές και σκληρό νόμισμα, είναι δύσκολο να μην ξαναθυμηθούμε την ακύρωση από τη Volkswagen το 2019-2020 ενός εργοστασίου 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Μανίσα (ελληνικά: Μαγνησία) λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Άγκυρας στη Συρία. Οποιαδήποτε κυβέρνηση μετά τις 14 Μαΐου θα πρέπει να είναι πρόθυμη να βελτιώσει τις οικονομικές σχέσεις με την Ευρώπη, εφόσον αυτή η βελτίωση δεν συνδέεται με ρήξη με τη Ρωσία.

*Ο Onur İşçi είναι Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Bilkent στην Άγκυρα και συγγραφέας του βιβλίου «Turkey and the Soviet Union during World War II: Diplomacy, Discord, and International Relations» για τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Άρθρα του για τη Ρωσία και την Τουρκία έχουν δημοσιευτεί σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά, όπως το Diplomatic History και το Foreign Affairs.

*Ο Samuel J. Hirst είναι Επίκουρος Καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Bilkent στην Άγκυρα. Έχει γράψει ένα επικείμενης έκδοσης βιβλίο για τις Σοβιετοτουρκικές σχέσεις μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων.

