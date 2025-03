Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης-Φιντάν στη Γενεύη – Νέα πενταμερής για το Κυπριακό τον Ιούλιο

Σε αποτίμηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό και του τρόπου καλύτερης εφαρμογής των συμφωνηθέντων, προχώρησαν, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, στη συνάντηση που είχαν στη Γενεύη, στο περιθώριο της πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν επίσης οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με επίκεντρο την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένης της Συρίας.

Όπως έγινε γνωστό, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για το επόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο θα διεξαχθεί εντός του Απριλίου και για την επόμενη συνάντηση των δύο υπουργών, η οποία θα λάβει χώρα κατά τη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, στις 3-4 Απριλίου.

📍Geneva | FM George Gerapetritis met w/ FM of Türkiye, Hakan Fidan, on the sidelines of the informal meeting on Cyprus in a broader format pic.twitter.com/617Z94rXIA

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 18, 2025