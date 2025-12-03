Τι σημαίνει η «εγκάρδια» συνάντηση Μητσοτάκη – Ελπιδοφόρου στο Μαξίμου ύστερα από δυόμισι χρόνια

Μια συνάντηση με ξεχωριστή πολιτική σημασία –καθώς ο πλανήτης βρίσκεται στη δίνη των νέων συσχετισμών που έφερε η έλευση στην εξουσία και το δόγμα του Ντόναλντ Τραμπ– έγινε την Τρίτη (02.12) στο Μέγαρο Μαξίμου το κατώφλι του οποίου διέβη ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Ο επικεφαλής της ορθοδόξου Εκκλησίας των ΗΠΑ –άνθρωπος με ιδιαίτερα καλή «χημεία» με τον Ντόναλντ Τραμπ και φυσικά πνευματικός εκπρόσωπος της ισχυρής ελληνικής ομογένειας– είχε νωρίτερα επισκεφτεί και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, ωστόσο η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το απόγευμα, είχε πολιτικό αποτύπωμα.

Τούτο διότι, όπως εξηγούν αναλυτές, οι σχέσεις των δύο, αλλά και της κυβέρνησης με την αρχιεπισκοπή της Αμερικής, είχαν περάσει από μια όχι και τόσο θερμή περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τελευταία συνάντηση Μητσοτάκη – Ελπιδοφόρου στο Μέγαρο Μαξίμου είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2023, δηλαδή πριν από δυόμισι χρόνια.

Στη συνάντηση της Τρίτης υπήρξε δε μόλις μία (1) επίσημη φωτογραφία, αυτή της χειραψίας ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής.

Η ατμόσφαιρα πάντως περιγράφεται ως θερμή ή ακόμα και «εγκάρδια».

Οπως ανέφεραν «Τα Νέα», στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Θ. Αλεξόπουλου: ενδεικτικό του πολύ καλού κλίματος που επικράτησε στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ξεπροβόδισε έπειτα από μισή ώρα τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής και τον στενό συνεργάτη του που τον συνόδευε, αρχιμανδρίτη Βασίλειο Δρόσο.

Σύμφωνα από την άλλη με το ρεπορτάζ της Δώρας Αντωνίου για την «Καθημερινή», αρμόδιες πηγές σημείωσαν πώς «ήταν μια συνάντηση πολύ διαφορετική από την προηγούμενη ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής».

«Αρχίζει να πηγαίνει η σχέση εκεί που εξαρχής θα έπρεπε να είναι», σημειώθηκε σχετικά, σύμφωνα πάντα με την «Καθημερινή».

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν πάντως το θέμα της Χάλκης και η προοπτική επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής. Ο κ. Ελπιδοφόρος ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην Τουρκία. Ο Ελπιδοφόρος έκανε έναν σταθμό στην Αθήνα κατά την επιστροφή από την Κωνσταντινούπολη όπου παρέστη στην ιστορική συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’.

