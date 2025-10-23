138
| ΠΙΟΠ
Ελλάδα

«Τι κρύβει το θησαυροφυλάκιο;» – θεματικό εργαστήρι του ΠΙΟΠ για ενήλικες

Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης

Protagon Team Protagon Team 23 Οκτωβρίου 2025, 16:21
| ΠΙΟΠ
Ελλάδα

«Τι κρύβει το θησαυροφυλάκιο;» – θεματικό εργαστήρι του ΠΙΟΠ για ενήλικες

Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης

Protagon Team Protagon Team 23 Οκτωβρίου 2025, 16:21

Θεματικό εργαστήρι, για ενήλικες, με τίτλο «Τι κρύβει το θησαυροφυλάκιο;», διοργανώνει το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς  την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 (ώρα 17:30), στο κτίριό του, στον Ταύρο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης . 

Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τη διαχείριση των προσωπικών οικονομικών και την έννοια της αποταμίευσης, μέσω της επαφής τους με τεκμήρια οικονομικής και τραπεζικής ιστορίας και της εισαγωγής τους σε βασικούς όρους της οικονομίας.

Στη συνέχεια, θα δημιουργήσουν τα δικά τους «εργαλεία» αποταμίευσης και θα «επιβραβευθούν» για τις γνώσεις τους.

Η συμμετοχή στο εργαστήρι και τα υλικά είναι δωρεάν.

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλ. 210 3418057, Δευτ.-Παρ. 10:00-17:00

Ιστορικό Αρχείο

Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, 17778, Ταύρος 

Τ.: 210 3418051 | www.piop.gr

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...

  • Μητσοτάκης – Δένδιας: Ας κοιτάξουν να τα βρουν…
    Δημήτρης Ευθυμάκης
  • Ο Νιόνιος και οι πουά κάλτσες
    Ρέα Βιτάλη
  • Σαββόπουλος στη δισκοθήκη
    Λίλα Σταμπούλογλου
  • Ο πλανήτης Σαββόπουλος
    Αργύρης Παπαστάθης