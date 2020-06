Τι γυρεύουν οι U2 και η Σελίν Ντιόν στο… Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ;

Τελικά, δεν είναι μόνο θέμα διπλωματίας, οικονομικής και πολιτικής ισχύος των υποψήφιων κρατών, αλλά και των… σταρ του πενταγράμμου της κάθε χώρας, η μάχη για μια καρέκλα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που δίνουν Καναδάς, Νορβηγία και Ιρλανδία.

Οπως αναφέρει το BBC, πέρυσι, ο Καναδάς έκανε δώρο στις αντιπροσωπείες των χωρών εισιτήρια σε συναυλία της Σελίν Ντιόν στη Νέα Υόρκη, ενώ η Ιρλανδία επέλεξε να τους πάει στο «βαρύ της πυροβολικό», τους U2, επίσης στη Νέα Υόρκη.

Η Νορβηγία από την άλλη, που δεν διαθέτει τόσο διάσημους σταρ, έχει ξοδέψει τα περισσότερα χρήματα για την εκστρατεία της: 2,8 εκατ. δολάρια, έναντι 1,7 εκατ. του Καναδά και 800.000 της Ιρλανδίας.

1️⃣ #ConsistentPartner walks the talk 2️⃣ Small country, independent voice 3️⃣ Unique ☮️ mediation experience 4️⃣ More transparency and accountability in #UNSC

Η ψηφοφορία για τη μία από τις δύο μη μόνιμες θέσεις που είναι διαθέσιμες στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θα γίνει την Τετάρτη και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη του ΟΗΕ θα ψηφίσουν με αλφαβητική σειρά και σε διαφορετική ώρα, λόγω του κορονοϊού.

Οποια χώρα κερδίσει την θέση στο 15μελές σώμα, θα την κρατήσει για δύο χρόνια.

Οι υποψήφιες χώρες επιθυμούν διακαώς την συγκεκριμένη καρέκλα, καθώς τους προσδίδει κύρος, επιρροή και εμμέσως διαπραγματευτική ισχύ. Αν δεν μπορούν να βρουν τους Αμερικανούς, τους Ρώσους ή τους Κινέζους, τα άλλα κράτη τους ψάχνουν μέσω των υπόλοιπων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Φυσικά με το αζημίωτο, γιατί στα ανταλλάγματα που θα ζητήσει ο νικητής, παίζονται κρίσιμα πολιτικά και οικονομικά παιχνίδια.

Ετσι, μικρομεσαίες χώρες, αποκτούν, για δύο χρόνια τουλάχιστον, δύναμη και σημασία στον παγκόσμιο χάρτη.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ασχολείται με τη διατήρηση της ειρήνης σε περιοχές όπου μαίνονται συγκρούσεις, πολλές φορές μακροχρόνιες, καθώς και την επιβολή κυρώσεων. Ορισμένες φορές, βέβαια, οι συνεδριάσεις του δεν καταλήγουν σε αποφάσεις, λόγω βέτο, ή δεν έχουν πρακτική ισχύ.

Μία ημέρα πριν την ψηφοφορία, δεν είναι γνωστό ποια χώρα προηγείται της κούρσας. Οι αναλυτές λένε πάντως, πως δεν είναι ο Καναδάς, ο οποίος είχε υποστεί ταπεινωτική ήττα από την Πορτογαλία, το 2010. Τώρα, ο Τζάστιν Τριντό προτάσσει τη θέση της χώρας του στην G7, ενώ αντίθετα, η Ιρλανδία το γεγονός ότι μία μικρή χώρα θα εκπροσωπήσει τις πιο αδύνατες στο Συμβούλιο.

Ireland is small, but not small in courage.

While on the #UNSC in the past we have had to stand up for the principles we espouse. We've had to stand up to friends & member states for what is right.

That is what you can expect from us in 2021-2022. #UNSCelections #IrelandUNSC pic.twitter.com/FhjLAgcpWK

— Ireland at UN #Empathy #Independence #Partnership (@irishmissionun) May 29, 2020