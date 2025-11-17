Τι είδους μπίζνες θα κάνει ο Τραμπ με τον πρίγκιπα Μπιν Σαλμάν

Μεγάλες προσδοκίες τόσο για Σαουδική Αραβία όσο και για τις ΗΠΑ καλλιέργησαν οι διμερείς διπλωματικές επαφές που τελικά οδήγησαν στη συνάντηση του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνάντησή τους επρόκειτο να γίνει τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο. Κατά τις πληροφορίες που μετέδωσε από τη Νέα Υόρκη η Corriere della Sera, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται σημαντικά ζητήματα: συμφωνίες για την περιφερειακή ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, για τα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης και για την πυρηνική τεχνολογία. Την Τρίτη θα συγκληθεί και επενδυτικό φόρουμ των δύο αντιπροσωπειών.

Η Corriere θύμισε ότι αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του σαουδάραβα πρίγκιπα στις ΗΠΑ έπειτα από τη δολοφονία του δημοσιογράφου της Washington Post Τζαμάλ Κασόγκι στην Κωνσταντινούπολη, μέσα στο σαουδαραβικό προξενείο, δολοφονία η οποία διατάραξε τις διμερείς σχέσεις αφού οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες θεωρούν ότι ο 40χρονος Μπιν Σαλμάν είχε δώσει τη συγκατάθεσή του για τη διάπραξη του εγκλήματος. Ο πρίγκιπας θεωρεί ότι ο μετασχηματισμός της χώρας του είναι απαραίτητος, με απαγκίστρωση της οικονομίας της από το πετρέλαιο και με άνοιγμα σε ξένες επενδύσεις.

Το αμυντικό σύμφωνο που θα εξασφαλίσουν οι Σαουδάραβες δεν θα είναι ολοκληρωμένη συνθήκη, άρα δεν θα περάσει από την αμερικανική Γερουσία. Μάλλον θα δοθούν εγγυήσεις ανάλογες με εκείνες που δόθηκαν στο Κατάρ προ δύο μηνών, με εκτελεστικό διάταγμα το οποίο μπορεί να ανακληθεί από μελλοντικούς προέδρους. Πάντως οι Σαουδάραβες θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν 48 μαχητικά αεροσκάφη F-35, αξίας 100 εκατ. δολαρίων έκαστο. Στη συγκεκριμένη αγοραπωλησία ενίσταται το Ισραήλ, με το επιχείρημα ότι αυτή πρέπει να ακολουθήσει την ομαλοποίηση των σχέσεων Τελ Αβίβ-Ριάντ και όχι να προηγηθεί.

Ο Τραμπ, όπως έχει διαμηνύσει και στον Μπιν Σαλμάν, περιμένει άμεσα από πλευράς Σαουδικής Αραβίας κάποια βήματα προς την κατεύθυνση αυτής της ομαλοποίησης, διότι τη συνδέει με «το τέλος του πολέμου στη Γάζα». «Ελπίζω ότι η Σαουδική Αραβία θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ αρκετά σύντομα» δήλωσε στους δημοσιογράφους. Αλλά το κύριο ζήτημα παραμένει η απαίτηση του Ριάντ περί «αξιόπιστης, μη αναστρέψιμης και χρονικά καθορισμένης πορείας προς την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους», θέση απορριπτέα εξ ορισμού από πλευράς ισραηλινής κυβέρνησης.

Οι Σαουδάραβες θέλουν να εισαγάγουν και τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης από την Nvidia και την Advanced Micro Devices, αλλά οι ΗΠΑ έχουν περιορίσει τις εξαγωγές τους από το 2023 λόγω ανησυχιών για τους δεσμούς Ριάντ-Πεκίνου. Τον Μάιο, πάντως, όταν ο Τραμπ επισκέφθηκε το Ριάντ, ανακοινώθηκαν συμφωνίες 600 εκατ. δολαρίων που περιελάμβαναν και τη δημιουργία κέντρων data στη Σαουδική Αραβία. Ωστόσο πέρασαν έξι μήνες και οι Σαουδάραβες δεν παρέλαβαν ακόμη τις άδειες για τα τσιπ, σε αντίθεση με τα Εμιράτα. Αλλο ζήτημα που θα τεθεί στο τραπέζι των συνομιλιών είναι η πυρηνική ενέργεια. Το Ριάντ θέλει να κατασκευάσει πυρηνικούς αντιδραστήρες, όμως η σχετική διμερής συμφωνία απαιτεί επικύρωση από το Κογκρέσο.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2025, το σαουδαραβικό κρατικό επενδυτικό ταμείο PIF και μοχλός της ανάπτυξης μείωσε περαιτέρω τις συμμετοχές του σε πολλές αμερικανικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα αύξησε τις εγχώριες επενδύσεις στις υποδομές. Η αξία του χαρτοφυλακίου αμερικανικών τίτλων που κατέχει το PIF μειώθηκε στα 19,4 δισ. δολάρια, 18% λιγότερο συγκριτικά με το δεύτερο τρίμηνο. Το PIF εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στον όμιλο που θα αποκτήσει την Electronic Arts (εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών) μαζί με την Affinity Partners (που ανήκει στον γαμπρό του Τραμπ και σύμβουλό του για θέματα Μέσης Ανατολής, Τζάρεντ Κούσνερ). Γενικά, τα τελευταία χρόνια οι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου έχουν βλάψει τα οικονομικά του Ριάντ.

Οπως έγραψαν οι New York Times, κάποια εμπορικά έργα που προωθήθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ ήταν ήδη στο τραπέζι πριν από την επανεκλογή του. Μέχρι το τέλος του 2024, ο διεθνής βραχίονας μιας σαουδαραβικής εταιρείας ακινήτων, της Dar Global, συνεργαζόταν ήδη με τον Ομιλο Τραμπ. Τώρα ο Ομιλος σχεδιάζει άλλα δύο έργα στο Ριάντ και έναν πύργο στην Τζέντα, με την επωνυμία Τραμπ. Ο Ομιλος Τραμπ βρίσκεται τώρα σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση ακινήτου σε ένα από τα έργα του PIF, με σκοπό να μετατρέψει μία ιστορικής πόλη της Σαουδαραβίας σε πολυτελή τουριστικό προορισμό.

