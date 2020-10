Τη Δευτέρα ψηφίζει η Γερουσία για τον διορισμό της Μπάρετ

H Επιτροπή Δικαιοσύνης της Γερουσίας ψήφισε την Πέμπτη υπέρ της επικύρωσης του διορισμού της Εϊμι Κόνεϊ Μπάρετ στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, γεγονός που φέρνει την 48χρονη εφέτη πιο κοντά στην τελική επικύρωση του διορισμού της, η οποία πιστεύεται ότι θα αλλάξει τη σύνθεση του ανώτατου δικαστηρίου για την επόμενη γενιά.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε μετά την απόφαση των Δημοκρατικών, που είναι μέλη της ίδιας επιτροπής, να την μποϊκοτάρουν, στο πλαίσιο διαμαρτυρίας κατά της εσπευσμένης διαδικασίας επικύρωσης του διορισμού της Μπάρετ.

Για την προώθηση της διαδικασίας στην ολομέλεια του νομοθετικού σώματος, ψήφισαν 12 Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές και κανένας Δημοκρατικός.

Η τελική ψηφοφορία για την επικύρωση του διορισμού της Μπάρετ στην ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.

Πριν από την ψηφοφορία στην Επιτροπή Δικαιοσύνης, ο πρόεδρος της, ο Λίντσεϊ Γκρέιαμ, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα επέτρεπε στους Δημοκρατικούς «να πάρουν τον έλεγχο της επιτροπής».

Dems Boycott Barrett Vote, Install Pictures of People on Obamacare in Their Seats https://t.co/FQ1bpWsPis

Αντί να λάβουν μέρος στην ακρόαση, οι Δημοκρατικοί που είναι μέλη της επιτροπής είχαν τοποθετήσει μεγάλες φωτογραφίες στη θέση τους, από ανθρώπους που θα επηρεαστούν αρνητικά στην περίπτωση ακύρωσης της εφαρμογής του προγράμματος πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας (the Affordable Care Act, το γνωστό Obamacare).

Στη μάχη τους κατά του διορισμού της Μπάρετ, οι Δημοκρατικοί επικέντρωσαν ουσιαστικά την προσοχή τους στο μέλλον του αναφερόμενου νόμου για την υγεία, που ψηφίστηκε το 2010.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει προγραμματίσει ακρόαση των επιχειρημάτων για προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ κατά του αναφερόμενου νόμου στις 10 Νοεμβρίου, μία εβδομάδα μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Αμέσως μετά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ο ηγέτης της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, πήγε μαζί με τους Δημοκρατικούς που είναι μέλη της επιτροπής στην ανατολική είσοδο της Γερουσίας, όπου και έκαναν δηλώσεις κατά της επικύρωσης του διορισμού της Μπάρετ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν έλαβε ελαφρά τη καρδία την απόφαση για το μποϊκοτάρισμα της ψηφοφορίας στην επιτροπή.

«Ο διορισμός της Εϊμι Κόνεϊ Μπάρετ είναι η πιο παράνομη διαδικασία που έχω δει με τα μάτια μου στη Γερουσία», είπε ο Σούμερ. «Η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία πραγματοποιεί τον πιο βιαστικό, τον πιο κομματικό και τον πιο ελάχιστα νόμιμο διορισμό στο Ανώτατο Δικαστήριο, [που έχει καταγραφεί] στην ιστορία του έθνους μας», πρόσθεσε ο ίδιος.

150 civil rights groups announced their opposition to Supreme Court nominee Amy Coney Barrett, saying her nomination is "an insult" to the legacy of Ruth Bader Ginsburg. https://t.co/SfYxo0Iygi # via @HuffPostPol

— Mia Farrow (@MiaFarrow) October 23, 2020