Θρίλερ στον αέρα: Επιβάτης της American Airlines επιχείρησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου

Αεροσκάφος της American Airlines με προορισμό το Σικάγο υποχρεώθηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο από όπου είχε απογειωθεί, στο Νέο Μεξικό, διότι ένας από τους επιβάτες του επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα την ώρα της πτήσης.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε και κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται άλλοι επιβάτες να προσπαθούν να εμποδίσουν τον άνδρα να ανοίξει μία από τις πόρτες εξόδου.

Το αεροσκάφος, το οποίο απογειώθηκε από το Αλμπουκέρκι, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, πετούσε σε υψόμετρο σχεδόν 8.000 μέτρων, προτού αλλάξει πορεία, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης των πτήσεων.

«Η πτήση 1219 της American Airlines επέστρεψε χωρίς πρόβλημα στο διεθνές αεροδρόμιο Sunport του Αλμπουκέρκι, στο Νέο Μεξικό, γύρω στις 14.40 τοπική ώρα, την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου, αφότου το πλήρωμα ενημέρωσε για μια αναταραχή που προκάλεσε ένας επιβάτης», ανέφερε η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

A man was duct-taped aboard an American Airlines flight for Chicago after he tried to open an emergency exit mid-flight. https://t.co/bfEpq15Nnr pic.twitter.com/K1E1w9LRsG

— USA TODAY (@USATODAY) February 21, 2024