Θρίλερ στη Νέα Ζηλανδία: 50 επιβάτες αεροπλάνου τραυματίστηκαν στη διάρκεια πτήσης – 13 στο νοσοκομείο

Τουλάχιστον 13 επιβάτες πτήσης προερχόμενης από το Σίδνεϊ χρειάστηκε να διακομισθούν στο νοσοκομείο, έπειτα από αναταράξεις στο αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν με προορισμό τη Χιλή και είχε κάνει στάση στο Οκλαντ της Νέας Ζηλανδίας.

«Οι διασώστες των ασθενοφόρων αξιολόγησαν την κατάσταση 50 τραυματιών, ένας εκ των οποίων βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, και τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες», δήλωσε ο Τζέραρντ Κάμπελ της νεοζηλανδικής υπηρεσίας Ασθενοφόρων Σεντ Τζον, ο οποίος διευκρίνισε ότι 13 άνθρωποι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, τα σωστικά συνεργεία ειδοποιήθηκαν γύρω στις 16:00 τοπική ώρα, της Δευτέρας (05:00 ώρα Ελλάδος) για να σπεύσουν στο αεροδρόμιο, όπου εστάλησαν πέντε ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της LATAM Airlines, που έχει έδρα στη Χιλή, «τεχνικό πρόβλημα» προκάλεσε μια «ισχυρή κίνηση» κατά τη διάρκεια πτήσης του αεροσκάφους της από το Σίδνεϊ στο Οκλαντ.

Σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης πτήσεων σε πραγματικό χρόνο, FlightAware, ένα Boeing 787-9 Dreamliner της νοτιοαμερικανικής αεροπορικής εταιρείας που εκτελούσε την πτήση LA800, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Οκλαντ βάσει προγράμματος το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα).

#UPDATE: The aircraft involved in the incident was Latam Airlines flight LA800 from Sydney to Auckland pic.twitter.com/KqDsRu67a6 — Insider News (@InsiderNewsKe) March 11, 2024

Η πτήση αυτή με προορισμό το Σαντιάγο της Χιλής πραγματοποιεί συνήθως στάση στο Όκλαντ.

Emergency services have rushed 1103024,to Auckland International Airport after a major incident involving a LATAM Airlines plane that departed from Sydney (Australia) pic.twitter.com/CzFHcHk2lr — john l (@Maeestro) March 11, 2024

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε στην εφημερίδα Herald ότι υπήρξε «τεχνικό πρόβλημα» στην πτήση που «επηρέασε» κάποια μέλη του πληρώματος και επιβάτες, αλλά δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες.

Today's @LATAMAirlines incident on the Sydney to Auckland flight, with 50 injuries, reportedly involved a @Boeing 787-9 Dreamliner. The pilot shared, "My gauges went blank, and I lost control of the plane." 🛫 #AviationNews #LATAMincident #Boeing

https://t.co/EvkVmu8Ac4 — Daniele Alemagna (@tangaroa67) March 11, 2024

Η Boeing και η LATAM Airlines δεν έχουν μέχρι στιγμής απαντήσει σε ερωτήματα του Reuters σχετικά με τα αίτια και το είδος του περιστατικού.

🔴 #Urgente #Chile

🇦🇺✈️ Vuelo de la aerolínea chilena 🇨🇱 LATAM Airlines, Sydney-Auckland (Australia – Nueva Zelanda), repentinamente debido a un 'problema técnico' del Boeing 787, hiriendo a 24 personas. pic.twitter.com/48QCT8ZIWL — productoresUY (@productoresUY) March 11, 2024

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News