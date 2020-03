Θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στην Κέρκυρα – Ελέγχονται όλοι οι επιβαίνοντες για κορονοϊό

Στην Κέρκυρα βρίσκεται το κρουαζιερόπλοιο «ΜSC Opera» και σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού θα ελεγχθούν για συμπτώματα κορονοϊού όλοι οι επιβαίνοντες, ενώ κάποια μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποβληθούν και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Κάτι που κινεί υποψίες ότι υπάρχουν άτομα που εκδήλωσαν συμπτώματα, διαφορετικά δεν υπήρχε λόγος να γίνει «δειγματοληπτικός» ή συγκεκριμένος έλεγχος μόνο σε μέλη του πληρώματος.

Την ίδια στιγμή η ανταποκρίτρια των New York Times στην Αθήνα Νίκη Κιτσαντώνη, γράφει στο Twitter ότι θα εξεταστούν και οι 2.000 επιβαίνοντες του κρουαζιερόπλοιου.

The MSC Opera cruise ship, on which an Austrian passenger traveled before testing p+ve for coronavirus on March 3, has docked at Corfu, after a Wed stop at Piraeus, Port Authority official says. Health officials to test its 2,000 passengers. #coronavirus

— NikiKitsantonis (@NikiKitsantonis) March 5, 2020