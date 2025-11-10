Θεσσαλονίκη: Επιστροφή στη ζωή χωρίς Μετρό

Στην εξαιρετικά άβολη συνθήκη να χρειαστεί να επιστρέψουν στο παρελθόν και στις παλαιές συνταγές μετακίνησης στην πόλη, βρέθηκαν από τα ξημερώματα της Δευτέρας (10.11) οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης καθώς το Μετρό ανέστειλε τη λειτουργία του, μόλις 11 μήνες από την πανηγυρική έναρξή της και για τουλάχιστον έναν μήνα: η προσωρινή παύση λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης κρίθηκε αναγκαία στο πλαίσιο των τελικών ελέγχων και πιστοποιήσεων για την επέκτασή του προς Καλαμαριά.

Για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης, ο ΟΑΣΘ έθεσε σε εφαρμογή νέο προγραμματισμό δρομολογίων, με νέα λεωφορειακή γραμμή αλλά και ενίσχυση υφιστάμενων. Στο σύστημα εντάχθηκε η νέα λεωφορειακή γραμμή Μ1, με χαρακτηριστικά ημι-εξπρές λειτουργίας, η οποία εκτελεί τη διαδρομή Νέα Ελβετία – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, κινούμενη κατά μήκος του νοητού άξονα του Μετρό.

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας η κίνηση στους δρόμους της πόλης ήταν αυξημένη, καθώς οι Θεσσαλονικείς αναγκάστηκαν να ξαναμπούν στα ΙΧ τους για να πάνε στις δουλειές τους, ενώ συνωστισμός καταγράφηκε στις στάσεις των λεωφορείων.

Η διακοπή λειτουργίας του Μετρό, έως τις 10 Δεκεμβρίου, προκάλεσε την παρέμβαση του δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη ο οποίος με επιστολές του προς την «Ελληνικό Μετρό», τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και τις διοικήσεις των ΟΣΕΘ και ΟΑΣΘ ζήτησε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, να αυξηθούν τα μέτρα της Τροχαίας στους δρόμους και να ενισχυθούν τα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο κ. Αγγελούδης τόνισε ότι το κλείσιμο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα «δημιουργήσει τεράστιες δυσκολίες» στην πόλη και σε αυτό το πλαίσιο και η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης καταστρώνει «ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, ιδιαίτερα στους άξονες όπου θα συγκεντρώνεται άπειρος κόσμος» λόγω των χριστουγεννιάτικων γιορτών.

Παράλληλα, ο δήμαρχος ανέφερε πως με επιστολή της η Δημοτική Αρχή ζήτησε από τη διοίκηση της ΔΕΘ να ενεργοποιηθούν χώροι στάθμευσης που υπάρχουν εντός του Εκθεσιακού Κέντρου για την εξυπηρέτηση των πολιτών που θέλουν να κατέβουν με τα αυτοκίνητά τους στο κέντρο.

Γιατί κλείνει το Μετρό Θεσσαλονίκης

Οπως εξήγησε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, «η προσωρινή διακοπή δεν μπορούσε να αποφευχθεί. Είναι αναγκαία διαδικασία για την πιστοποίηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του συστήματος. Δεν θα διαρκέσει πάνω από έναν μήνα και έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη, με στόχο την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας μέσω νέων γραμμών και προσθήκης λεωφορείων».

Ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι η πρακτική αυτή εφαρμόζεται διεθνώς σε όλα τα σύγχρονα, πλήρως αυτοματοποιημένα Μετρό, καθώς απαιτούνται επαναλαμβανόμενες φάσεις δοκιμών, ελέγχων και πιστοποιήσεων. «Η διακοπή δεν είναι ένδειξη καθυστέρησης, αλλά προόδου. Σηματοδοτεί την είσοδο του έργου στο πιο κρίσιμο και παραγωγικό στάδιο ολοκλήρωσης», σημείωσε.

