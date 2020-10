Θέμα ωρών η ανακοίνωση της επίσκεψης Πούτιν με «προπομπό» τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου!

Τα τυπικά φέρεται να απομένουν για την ανακοίνωση της επίσκεψης του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ελλάδα -της πρώτης επίσημης μετά το 2016, καθώς στο μεσοδιάστημα ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας είχε επισκεφθεί ινκόγκνιτο το Αγιον Ορος.

Θα έχει προηγηθεί η άφιξη στην Αθήνα του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεγκέι Λαβρόφ, στις 26 Οκτωβρίου, την ώρα που το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών και η ρωσική πρεσβεία επιχειρούν με διαδοχικές αναρτήσεις στα social media να προετοιμάσουν καταλλήλως το έδαφος.

Ετσι μετά την ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα για το «κυρίαρχο δικαίωμα» της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ΝΜ, το ρωσικό ΥΠΕΞ επέλεξε να θυμίσει (ανήμερα της 193ης επετείου της) την ιστορική Ναυμαχία του Ναυαρίνου τον Οκτώβρη του 1927, με την καταβύθιση του οθωμανικού μεσογειακού στόλου από τις Μεγάλες Δυνάμεις της Συνθήκης του Λονδίνου (Ρωσία, Αγγλία και Γαλλία), που άνοιξε τον δρόμο για την ανακήρυξη της ελληνικής ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους.

«Πριν από 193 χρόνια, οι ρωσικές δυνάμεις μαζί με τις δυνάμεις της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας νίκησαν τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο. Η νίκη των συμμαχικών δυνάμεων στο Ναυαρίνο άνοιξε τον δρόμο για την ανεξαρτησία της Ελλάδας», ήταν η λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών (δείτε τη κάτω).

