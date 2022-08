Θέμα από το πουθενά με το βίντεο της συζύγου του Ντμίτρι Πεσκόφ: «Δεν εισήλθε στην Ελλάδα»

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διαβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το απόγευμα της Κυριακής ότι η Τατιάννα Νάβκα, σύζυγος του Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπροσώπου του Κρεμλίνου, «δεν έχει εισέλθει στην Ελλάδα, καθώς σε βάρος της ισχύει το μέτρο απαγόρευσης εισόδου σε χώρες Σέγκεν», βάζοντας τέλος στη φημολογία ότι παραθερίζει στη χώρα μας.

«Οι εικόνες της που παρουσιάζονται στα social media είναι από άλλη χώρα», διευκρίνισε το υπουργείο, αναφερόμενο σε δημοσιεύματα στον ελληνικό και τον ξένο Τύπο κατά τα οποία η Νάβκα βρέθηκε σε νυχτερινό κέντρο στη χώρα μας.

Σημειώνεται ότι η ίδια η Τατιάνα Νάβκα ανήρτησε βίντεο σε κοινωνικό δίκτυο όπου φέρεται να διασκεδάζει σε «ελληνικό γλέντι», όπως μετέδωσαν ΜΜΕ.

Στα εν λόγω πλάνα η γυναίκα διακρίνεται να χορεύει και να σπάει πιάτα υπό τους ήχους του «Ζορμπά».

Αργότερα, η σύζυγος του εκπροσώπου του Βλαντίμιρ Πούτιν κατέβασε το εν λόγω βίντεο.

Μερίδα ρώσων –και όχι μόνο– χρηστών του διαδικτύου αντέδρασε αρνητικά, άλλωστε, στην ανάρτησή της, ζητώντας να μάθουν πώς εξήλθε από τη χώρα εν μέσω των κυρώσεων, πού ακριβώς πήγε, και γιατί επιδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο διασκεδάζει ενώ η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο.

As Ukraine burns, the wife of Putin’s long-standing press secretary is apparently having a great holiday in Greece, smashing plates and doing Insta photoshoots #style #orange pic.twitter.com/G7BBG6PQVg

— Shaun Walker (@shaunwalker7) August 20, 2022