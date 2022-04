Θέατρο: Το «We are in the army now» έρχεται στη Στέγη

Μήπως είμαστε όλες σούπερ ηρωίδες έτοιμες να πολεμήσουμε; Χωρούν στην ίδια selfie ο Steve Jobs και η Νίκαια; Είναι ο ομοφοβικός πατέρας και η θρησκόληπτη ελληνίδα μάνα ένα ακόμη πρότζεκτ εν εξελίξει; Εξηγούνται οι ιδεολογίες με emoji; Σε μια εποχή που είναι σαν να μην υπάρχουν πια δράστες, που τα πράγματα είναι ρευστά και ακατανόητα, ποιον θα πολεμήσουν οι ήρωες; Η Gen Z παίρνει τα όπλα και μας υποδέχεται σε έναν νέο κόσμο, όπου τα emoji και τα Pokemon συνυπάρχουν με την ακραία ευαισθησία και τον αιρετικό ακτιβισμό και σε ένα θέατρο εξίσου ψηφιακό όσο και αθεράπευτα σωματικό.

Το We are in the army now του Ηλία Αδάμ απέσπασε 18 χιλιάδες views στην online εκδοχή του, γοήτευσε το κοινό στο εξωτερικό και τώρα, μετά τη ζωντανή πρεμιέρα του στην Ισπανία και τη Γερμανία, ήρθε η στιγμή να το δούμε επιτέλους στην Αθήνα. Μια παράσταση που μας διακτινίζει στη στρατόσφαιρα της Generation Z και μας θυμίζει πως «είμαστε στον καιρό των τεράτων, ανάμεσα σε έναν κόσμο που πεθαίνει και σε έναν άλλον που παλεύει να γεννηθεί».

Ξεχάστε τη Μικρή Σκηνή της Στέγης. Από τις 6 έως τις 15 Μαΐου μεταμορφώνεται σε ένα υβριδικό social medium: κάτι μεταξύ dance video στο Tiktok και αρχικής οθόνης στο Twitter. Ξεχάστε (και) το θέατρο όπως το ξέρατε. Τα πάντα εδώ στραφταλίζουν από την ultrapop αύρα του του ίντερνετ. Τέσσερις θλιμμένοι millennials, internet, video games, smartphones, νέες πραγματικότητες. Ενας campy, προσωπικός στρατός. Θα τους εμπιστευτείτε; Ήρθε η ώρα της «στρατολόγησης».

Οι τέσσερις ηθοποιοί θυμίζουν τους Power Rangers, τα Pokemon και την Cardi B. Η ατμόσφαιρα είναι camp, γεμάτη snapshots από τις ζωές οριακών millennials, με χορογραφίες-reels και βιντεοκλίπ της Britney Spears, με βαθιά εξομολογητικές selfies και memes για την αμφιλεγόμενη σχέση κοινωνικής-περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και κοινωνικών μέσων. Μόνο που εκείνο που ποστάρεται είναι η συλλογική οργή και ορμή μιας ολόκληρης γενιάς, μαζί με το άγριο χιούμορ που την διακατέχει.

Οπως αναφέρει στην ισπανική El Pais η Patricia Segura «Οι ιστορίες των χαρακτήρων πραγματεύονται, με νύξεις σαρκασμού, τις συλλογικές επιτακτικές ανάγκες της γενιάς τους αναφορικά με τα ζητήματα των περιβαλλοντικών κρίσεων και της κοινωνικής αδικίας. […] Ο Ηλίας Αδάμ εμβυθίζει τους θεατές στον κόσμο της τεχνολογίας, των βιντεοπαιχνιδιών και των κινητών τηλεφώνων, παρουσιάζοντας μια κριτική ματιά για την πραγματικότητα της γενιάς των post-millennials».

Συντελεστές

Κείμενο & Σκηνοθεσία: Ηλίας Αδάμ, Σκηνικά, Κοστούμια & Ψηφιακός Χώρος: Sita Messer, Συνεργασία στα Σκηνικά και τα Κοστούμια: Ηλέκτρα Σταμπούλου, Συνεργασία στο κείμενο και τη δραματουργία: Χρήστος Βρεττός, Χριστίνα Μαυρομμάτη, Συντονισμός Δραματουργικών Εργαστηριών: Χρήστος Βρεττός, Πρωτότυπη Μουσική: Gary Salomon, Χορογραφίες: Πάνος Μαλακτός, Σχεδιασμός Φωτισμών: Παναγιώτης Λάμπης, Δημιουργία Video και Animation: Iρια Βρεττού, Παίζουν: Στυλιάνα Ιωάννου, Τζέο Πακίτσας, Σοφία Πριόβολου, Gary Salomon, Εκτέλεση Παραγωγής: ΕΦΑΜΙΛΛΟΝ ΑΜΚΕ, Οργάνωση Παραγωγής Πρώτης Παρουσίασης: Cultοpια, Εκτέλεση Παραγωγής Περιοδείας: Γιώργος Κατσώνης / Zesty, Ανάθεση & Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

To “We Are In The Army Νow” υποστηρίζεται στην περιοδεία του από την Εξωστρέφεια του Ιδρύματος Ωνάση

Το “We Are in the Army Now” έκανε online πρεμιέρα στο Onassis YouTube Channel εν μέσω lockdown τον Απρίλιο του 2021 στην κινηματογράφηση του Άλκη Παπασταθόπουλου και στο πλαίσιο του διαδικτυακού φεστιβάλ Onassis Future N.O.W. Η παγκόσμια πρεμιέρα της παράστασης επί σκηνής πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2022 στη Μαδρίτη, στο Teatros del Canal. Η παράσταση ταξίδεψε στη συνέχεια στo Μιλχάιμ της Γερμανίας, στο Ringlokschuppen Ruhr, τον Απρίλιο του 2022.

Ο Ηλίας Αδάμ έχει συνεργαστεί ξανά με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Τον Απρίλιο του 2020 σκηνοθέτησε μια μικρού μήκους ταινία/παράσταση με τίτλο « ΑΜΛΕΤ, a desktop performance » στο πλαίσιο του προγράμματος αναθέσεων ENTER του Ιδρύματος Ωνάση, όπου καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο έφτιαξαν νέα έργα στην περίοδο καραντίνας, μέσα σε 120 ώρες. To 2021, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πρότζεκτ Moving Borders , μετά από ανάθεση της Στέγης, προέκυψε το Kivotos Channel στο Onassis YouTube, ένα «τηλεοπτικό» κανάλι σε σύλληψη, σκηνοθεσία και δραματουργία του Ηλία Αδάμ.

«Μου αρέσει η εξομολόγηση και το να χτίζω γέφυρες από το προσωπικό στο πολιτικό», αναφέρει στο site του ο Ηλίας Αδάμ και συνεχίζει: «Να δημιουργώ εναλλακτικές αφηγήσεις και να κάνω ορατές τις φωνές που έχουν αποσιωπηθεί. Με γοητεύει η μετασχηματιστική δύναμη της αυτοβιογραφίας αναμειγμένη με μυθοπλασία. Υιοθετώ στοιχεία από την αισθητική camp: τεχνάσματα, ελαφρότητα, επιδεικτικότητα και υπερβολή που σοκάρει. Γεννημένος στο κατώφλι του νέου αιώνα, ενσωματώνω στα έργα μου αναφορές στην ποπ κουλτούρα.» Δείτε περισσότερα: www.elias-adam.com.

Πληροφορίες παράστασης

6 – 15.5.2022 | Μικρή Σκηνή | 21:00

Διάρκεια: 80 λεπτά

Κατάλληλο για ηλικίες 18+

Εισιτήρια

Κανονικό : 7 €, 15€, Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 12€, Παρέα 10+ άτομα: 11 €, Κάτοικος Γειτονιάς : 7 €, Ανεργίας, ΑΜΕΑ: 5€, Συνοδός ΑΜΕΑ : 10€

Εναρξη προπώλησης Φίλων & Γενικού Κοινού: 21/04/2022 17:00

