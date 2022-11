«The Ocean Inside», ένα πολυδιάστατο εικαστικό έργο της Eveline Kolijn

|

Το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα παρουσιάζει το «The Ocean Inside», ένα πολυδιάστατο εικαστικό έργο της ολλανδο-καναδής καλλιτέχνη Eveline Kolijn που εστιάζεται στους Ωκεανούς και την Κλιματική Αλλαγή. Το έργο, που χρησιμοποιεί διάφορα οπτικοακουστικά μέσα, αποτελείται από μια ταινία της καλλιτέχνιδας που προβάλλεται σε ένα χειροποίητο πέπλο δικής της δημιουργίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα μοναδικό ταξίδι στο βυθό που εστιάζεται στον ωκεανό, την επιστήμη και την σύνδεση μεταξύ του ανθρώπου και της θάλασσας.

Το ενδιαφέρον της Eveline για τις βιολογικές επιστήμες και η αγωνία της για το περιβάλλον εκφράζεται μέσα από την τέχνη της, δηλαδή την χαρακτική και τις γλυπτικές εγκαταστάσεις φτιαγμένες από συνθετικά υλικά που έχουν βρεθεί τυχαία. Το πάθος της για το περιβάλλον ενθαρρύνεται από μια διεθνή παιδική ηλικία στην Γαλλία, Βενεζουέλα, Βέλγιο, Ολλανδικές Αντίλλες, Ολλανδία και Αυστραλία. Μεγαλώνοντας στην Καραϊβική, έζησε από κοντά τόσο την ομορφιά όσο και την καταστροφή των κοραλλιογενών υφάλων.

Η Eveline ζει στο Κάλγκαρι του Καναδά. Σπούδασε πολιτιστική ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο του Leiden στην Ολλανδία και Καλές Τέχνες στο Alberta College of Art+Design στον Καναδά, όπου έλαβε το βραβείο Governor General’s Award για τις ακαδημαϊκές της επιδόσεις.

Η παρουσίαση του «The Ocean Inside» θα διαρκέσει 18-26 Νοεμβρίου και θα συμπεριλάβει διάφορες εκδηλώσεις, μεταξύ αυτών την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας «Winterreise – Musings on a Winter’s Journey, the Sublime and Climate Change», η οποία γυρίστηκε, μονταρίστηκε και παρήχθη από την Eveline Kolijn και είναι εμπνευσμένη από τη σύνθεση του Franz Schubert.

«Η θάλασσα κατέχει μια αναδυόμενη ιστορία εξέλιξης: η ζωή βλαστάνει, αξιοποιεί το φως του ήλιου και δημιουργεί ωκεανούς που αναπνέουν και μας δίνουν οξυγόνο. Εχω γίνει μάρτυρας της υποβάθμισής της με την πάροδο του χρόνου, ιδίως των κοραλλιογενών υφάλων. Τα παραπάνω αποτελούν τη βάση της καλλιτεχνικής μου δημιουργίας. Αφού δεν έγινα ποτέ θαλάσσιος βιολόγος, είμαι καλλιτέχνης-θαλάσσιος βιολόγος», είπε η Eveline Kolijn.

Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα

Ορμηνίου 3A 11528

18-26 Νοεμβρίου 2022

Εγκαίνια: 18 Νοεμβρίου 2022 στις 19.30

Ανοιχτό για το κοινό: Δ-Τε-Πα 11.00-13.00 & Τρ-Πεμ 17.00-19.00

Παράλληλες εκδηλώσεις:

Συζήτηση με την καλλιτέχνιδα: 22 Νοεμβρίου 2022 στις 19.30

Προβολή ταινίας “Winterreise” σε ελληνική πρεμιέρα: 24 Νοεμβρίου 2022 στις 19.00

Συζήτηση στα αγγλικά με θέμα “Ocean pollution & climate change”: 26 Νοεμβρίου 2022, 11.00-14.00 (Συμμετέχουν: Ελληνική Ενωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος-HELMEPA, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών-ΕΛΚΕΘΕ, Eveline Kolijn)

Είσοδος ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Όλες οι εκδηλώσεις θα είναι στα αγγλικά. Προ-εγγραφή: [email protected]

