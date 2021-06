Θα πετάξει για την Τρίπολη το «τζετ του Καντάφι»;

Ενα αεροπλάνο, παλιό αλλά με ιστορία –μεγαλομανίας και έπαρσης–, που βρίσκεται στη Γαλλία επί μία δεκαετία, πλέον μοιάζει του κουτιού καθ’ όσον έχει ανακαινιστεί. Μοιάζει, επίσης, έτοιμο να πετάξει, όχι όμως προς οποιονδήποτε προορισμό. Για αυτό το συλλεκτικό κομμάτι της Airbus, ο πλέον κατάλληλος είναι το αεροδρόμιο της Τρίπολης, λέει η (συνδρομητική) Repubblica, επειδή η Λιβύη είναι η χώρα με την οποία συνέδεσε την ύπαρξή του.

Είναι το τζετ του αλήστου μνήμης συνταγματάρχη Μουαμάρ Καντάφι, το οποίο ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μπορεί τώρα να το δωρίσει στον «μεταβατικό» πρωθυπουργό της βορειοαφρικανικής χώρας Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά.

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά τον ατιμωτικό όσο και άγριο θάνατο του άραβα δικτάτορα από τον όχλο, οι Γάλλοι μάλλον επιθυμούν να διευθετήσουν αυτήν την κοστοβόρο εκκρεμότητα που χρόνισε παροπλισμένη στο Περπινιάν, στα νοτιοδυτικά της χώρας τους. Ε, θα το στείλουν πίσω το A340 του Καντάφι, το αποκληθέν από τον ίδιο και «5A-One» σαν απάντηση, υποτίθεται, στη δύναμη, στην ισχύ και στο κύρος που εκπέμπει το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος Air Force One – τέτοιες συγκρίσεις έκανε ο δυστυχής Καντάφι, και δεν εννοούσε τους αεροπορικούς ρύπους…

Αφορμή για την αναζωπύρωση του δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος περί την τύχη του πολυτελούς τζετ αποτέλεσαν πρόσφατες εικόνες του, που δημοσίευσε στο Twitter ένας φωτογράφος, μαζί με το σχόλιο ότι πρόκειται για δοκιμαστική πτήση. To ιταλικό Μέσο δίνει και την πρόσθετη πληροφορία ότι μία κρατική εταιρεία της Λιβύης, ονόματι EACS, που φέρεται ως ιδιοκτήτρια του αεροπλάνου, πλήρωσε 14 εκατ. ευρώ για την ανακαίνισή του.

Incredible day at #Perpignan today with one of the last @airbus #A342 returning in the sky atfer 7 years in stockage ! #5AONE is in the sky performing a 2h flight test today!!! #Avgeeks #Avgeek @flightradar24 @RadarBox24 #Airbus pic.twitter.com/L5RBoOiznp

— Clément Alloing (@CAlloing) May 3, 2021