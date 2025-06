Τεχεράνη: Εντολή εκκένωσης από τους Ισραηλινούς – Μαζική έξοδος των κατοίκων

Μαζική είναι η αποχώρηση των κατοίκων της Τεχεράνης, από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις των Ισραηλινών και εντάθηκε από το πρωί της Δευτέρας, όταν οι Ισραηλινοί ανακοίνωσαν ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου της ιρανικής πρωτεύουσας.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε προειδοποίηση, νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας, για απομάκρυνση των κατοίκων από μια περιοχή της Τεχεράνης, σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου στην πλατφόρμα X.

Λίγο μετά την προειδοποίηση, εκρήξεις ακούστηκαν σε δυτικές και ανατολικές συνοικίες της Τεχεράνης. Ενας από τους στόχους της ισραηλινής αεροπορίας ήταν στρατιωτική βάση στα δυτικά της πρωτεύουσας.

Οι Ιρανοί εγκαταλείπουν την Τεχεράνη και αναζητούν ασφάλεια από τις ισραηλινές επιθέσεις, ενώ σε κάποιες οδικές αρτηρίες που οδηγούν εκτός της πρωτεύουσας, επικρατεί κομφούζιο και οι ουρές εκτείνονται σε πολλά χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τις ιρανικές Αρχές η έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση σε αυτούς τους δρόμους δεν οφείλεται σε μαζική έξοδο, αλλά στην κακή συντήρηση των αυτοκινήτων.

The traffic jams continue for hours now in Tehran.. Not sure why these tweets are stagnant, but it is noteworthy re: the Regime that so many Iranians are fleeing their capital as Israeli jets operate freely overhead in broad daylight. https://t.co/Rr8O8jKLjQ pic.twitter.com/zNmdsB7d5b

— Ron M. (@Jewtastic) June 15, 2025