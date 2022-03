Τετάρτη ή Πέμπτη η ομιλία Ζελένσκι στη Βουλή – αντιδρούν ΚΚΕ και Βελόπουλος

Μέσα στην προσεχή εβδομάδα, πιθανότατα Τετάρτη ή Πέμπτη, θα απευθυνθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ως γνωστόν επικοινώνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και συζήτησαν το θέμα.

Το τηλεφώνημα των δύο ηγετών έγινε με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου, για την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου ο ουκρανός πρόεδρος συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για την εθνική επέτειο και από την πλευρά του ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε στον συνομιλητή του τη σύνδεση της Οδησσού με την ιστορία του Ελληνισμού και την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Επίσης κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο κ. Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», ήδη ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας επικοινώνησε με τον ουκρανό πρεσβευτή στην Αθήνα Σεργίι Σουτένκο, με τον οποίο συμφώνησαν η ομιλία να γίνει την ερχόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι με τον κ. Μητσοτάκη συζήτησε την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ουκρανίας, κάτι που δεν σημειώθηκε από την Αθήνα στη σχετική με την επικοινωνία ενημέρωση.

Talked to the Prime Minister of Greece @kmitsotakis. Told about the humanitarian situation in the blocked cities and thanked for the help provided by his country. The defense cooperation of 🇬🇷 and 🇺🇦 was discussed.

