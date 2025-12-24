Τεράστιες απώλειες για τον Πούτιν στην Ουκρανία: 400.000 ρώσοι στρατιώτες νεκροί ή τραυματίες το 2025

Περισσότεροι από 400.000 ρώσοι στρατιώτες εκτιμάται ότι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν το 2025, σύμφωνα με ενημέρωση των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών για την Ουκρανία.

Τον Οκτώβριο του 2025, οι βρετανικές υπηρεσίες ανέφεραν τον συνολικό αριθμό των ρωσικών απωλειών σε όλη τη διάρκεια του πολέμου σε 1,18 εκατομμύρια, υψηλότερο από το συνολικό μέγεθος του στρατού της πριν από την εισβολή στην Ουκρανία.

Η Ρωσία προχωρά σε μαζικές επιθέσεις, θυσιάζοντας χιλιάδες άνδρες για να καταλάβει εδάφη στην ανατολική Ουκρανία, σπιθαμή προς σπιθαμή.

Το ποσοστό θυμάτων ήταν ιδιαίτερα υψηλό στην προσπάθεια φέτος να καταληφθεί η στρατηγικής σημασίας πόλη Ποκρόφσκ, η οποία ακόμα δεν έχει καταληφθεί πλήρως.

Αυτόν τον μήνα, ο Economist εκτίμησε ότι η Ρωσία μπορεί να έχει χάσει το 1% του προπολεμικού ανδρικού πληθυσμού της, στρατεύσιμης ηλικίας, στην Ουκρανία, από τότε που ξέσπασαν οι μάχες.

Η Ρωσία δεν ανακοινώνει στοιχεία για τις στρατιωτικές της απώλειες. Μέχρι το καλοκαίρι του 2025, δηλαδή σε 3,5 χρόνια, εκτιμάται ότι ήταν 15 φορές μεγαλύτερες από αυτές της Σοβιετικής Ενωσης στον 10ετή πόλεμο στο Αφγανιστάν.

Η Μόσχα κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί υπερβολικά οικονομικά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένων εφάπαξ μπόνους εγγραφής που μπορεί να ανέρχονται σε αρκετές φορές τον μέσο ετήσιο μισθό, για να προσελκύσει άνδρες από φτωχότερες περιοχές και δημοκρατίες ώστε να καταταγούν ως συμβασιούχοι στρατιώτες, προκειμένου να κρατήσει τον πόλεμο μακριά από την αστική ελίτ, σημείωσε η Telegraph.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News