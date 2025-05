Τεράστια αμμοθύελλα έπνιξε τη Μέση Ανατολή

Πυκνό σύννεφο σκόνης κάλυψε την Δευτέρα και την Τρίτη το Ιράν, το Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα και αναγκάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Η αμμοθύελλα χτύπησε πρώτα το Ιράκ, στη συνέχεια τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ιράν.

Την Τρίτη, κάλυψε μεγάλο μέρος του δυτικού Ιράν και ανάγκασε τις αρχές να κλείσουν τα τοπικά σχολεία και να ζητήσουν από περίπου 13 εκατομμύρια κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

🌪A fierce sandstorm has hit the Middle East, virtually covering entire cities in Iraq, Iran, Qatar and Saudi Arabia.

A huge cloud of dust and sand has moved in from the direction of Baghdad. This weekend, 802 people sought treatment at hospitals in southwestern Iran, including… pic.twitter.com/qE01wNYhpa

