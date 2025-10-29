«Τέλος στο “τσιγαράκι και κιθάρα” στον Αγνωστο Στρατιώτη»

Στη συνέντευξή του στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΣΚΑΪ την Τετάρτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι παρελάσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίους κύλησαν χωρίς παρατράγουδα και πάσης φύσεως διαμαρτυρίες – εξέλιξη την οποία ανήγαγε σε «κατάκτηση» όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας.

Κάποιοι, είπε ο κ. Μαρινάκης, επένδυσαν σε προβοκάτσια αλλά δεν τους πέρασε, δεδομένου ότι υπάρχουν δύο πράγματα που έχουν αλλάξει και ισχύουν διαφορετικά το 2025 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια: το δόγμα τού «να εφαρμόζεται ο νόμος» και το πού είναι η κοινωνία σήμερα.

«Μεταπολιτευτικά η Ελλάδα καλλιέργησε μέσω του πολιτικού συστήματος και προσπάθησε να περάσει πολλούς μύθους. Ενα μέρος της κοινωνίας παρασυρόταν από αυτήν τη διάθεση την επαναστατική και δήθεν προοδευτική. Πέρασαν τα χρόνια, όμως, ο κόσμος κατάλαβε ότι όλα αυτά πήγαν πολύ πίσω την Ελλάδα. Αρα και η κοινωνία έχει μετατοπιστεί και αυτό οφείλουμε να το δούμε ως κυβέρνηση και να μην κάνουμε πίσω σε καμία τέτοια πρωτοβουλία», παρατήρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να επισημάνει στη συνέχεια της τοποθέτησής του σε σχέση με το ύφος και ήθος της αντιπολίτευσης που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη:

«Ενα από τα πιο υπερβολικά για τα οποία έχει κατηγορηθεί η κυβέρνηση είναι ότι καλλιεργεί την τοξικότητα. Να θυμίσω είμαστε η κυβέρνηση που έχουμε κατηγορηθεί ότι καλύπταμε έναν λαθρέμπορα. Εχουμε κατηγορηθεί από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι είμαστε ενορχηστρωτές –και προσωπικά ο Πρωθυπουργός– μιας συγκάλυψης που ουδέποτε απεδείχθη. Εχουμε κατηγορηθεί ότι κρύβαμε βαγόνια, ότι εξαφανίζαμε νεκρούς. Εχουμε κατηγορηθεί από τον κ. Φάμελλο για τον θάνατο ενός ανθρώπου, η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει προσβάλει τη μνήμη ενός νεκρού μηχανοδηγού επειδή δούλευε κάποτε στον Πρωθυπουργό. Σε όλα αυτά απαντούσαμε με επιχειρήματα και φαίνεται ότι δικαιωνόμαστε».

Επανερχόμενος, δε, στη διαμαρτυρία του χαροκαμένου πατέρα των Τεμπών, Πάνου Ρούτσι, επέμεινε ότι με «αφορμή μια απεργία πείνας ενός πονεμένου πατέρα, κάποιοι από τα πολιτικά κόμματα επένδυσαν εκ νέου στο μπάχαλο, ας μην κοροϊδευόμαστε».

Αναφερόμενος, τέλος, στο νέο πλαίσιο για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά και την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας –με πρόσφατα τα περιστατικά της γυναίκας που πήγε να καθίσει μπροστά στο μνημείο, και των νεαρών που κάθισαν για να ανάψουν τσιγάρο (σε αμφότερα επενέβη η ΕΛ.ΑΣ.), ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης σχολίασε:

«Μια χαρά τσιγαράκι και κιθάρα σε υπαίθριο χώρο, απλώς όχι στον Αγνωστο Στρατιώτη, όχι εκεί που τιμούμε τους ήρωες του Εθνους. Οι αστυνομικοί δουλεύουν δύσκολες ώρες κάτω από δύσκολες συνθήκες και δείτε με τι επαγγελματισμό αντιμετώπισαν μια κατάσταση.

»Η Αστυνομία θα εφαρμόσει τον νόμο, πετυχαίνουμε τον στόχο της εφαρμογής του. Δυστυχώς, χρειαζόταν η τροπολογία για να εφαρμοστεί, γιατί δεν ήμασταν όλοι στην ίδια σελίδα. Θα έπρεπε να μην υπάρχουν πολίτες σε αυτήν τη χώρα που να θέλουν να κάνουν την όποια επαναστατική γυμναστική τους ή να παίζουν κιθάρες ή να ανάβουν τα τσιγάρα τους εκεί όπου υμνούμε και τιμούμε αυτούς που θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι».

Στο σημείο αυτό, ο εκπρόσωπος δεν παρέλειψε να καυτηριάσει την αντιφατική –όπως τη χαρακτήρισε– στάση που επέλεξε να τηρήσει στο θέμα το ΠΑΣΟΚ: «Οταν κάτι λες ότι είναι περιττό, δεν δηλώνεις ότι θα το καταργήσεις όταν έρθεις στην εξουσία. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ είπε διά του κ. Μάντζου ότι η τροπολογία είναι περιττή. Μπορείτε να μου πείτε μια διάταξη η οποία απαγόρευε την οποιαδήποτε συνάθροιση είτε σπρέι είτε μπογιά είτε οτιδήποτε στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη; Αν υπήρχε, ας την έφερνε το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή».

