Τέλος (και) στον «καφέ στα όρθια» – τι αλλάζει στο take away

Tις τελευταίες εβδομάδες -και ειδικά τις ημέρες με καλοκαιρία όπως πχ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο- η εικόνα με τη νέα συνήθεια του «καφέ στα όρθια» έξω από καφετέριες, καφεκοπτεία ή καταστήματα πώλησης καφέ και ξηρών καρπών, ήταν ίδια σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Πλήθος κόσμου έξω από μαγαζιά που λειτουργούσαν μόνο με take away, ή σε καφετέριες που έχοντας μαζέψει τραπεζοκαθίσματα, έδιναν καφέ, ποτό και «κάτι να φάμε» στο χέρι.

Οι ουρές σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσαν ακόμα και τα 50 ή τα 100 άτομα. Οσο για τα πεζούλια σκαλοπάτια, παγκάκια κτλ γύρω από τα εν λόγω καταστήματα, ούτε λόγος να έχει μείνει κάποιο ανεκμετάλλευτο. Ουσιαστικά δηλ. τα καφέ λειτουργούσαν κανονικά, με τη διαφορά ότι αντί για τραπέζια και καρέκλες οι πελάτες χρησιμοποιούσαν ό,τι άλλο ήταν διαθέσιμο για να απολαύσουν «όπως παλιά» το ρόφημά τους (κάτω ενδεικτικές εικόνες από τον συνωστισμό δεκάδων πολιτών στο κέντρο της Κηφισιάς).

Ετσι και ο νόμος με τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό παρακάμπτεται και οι ιδιοκτήτες των μαγαζιών έχουν ήσυχο το κεφάλι τους.

Αυτό ακριβώς το φαινόμενο που παρατηρείται ευρέως όχι μόνο στην πρωτεύουσα αλλα και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας, φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις αλλαγές στο take away.

Από την Τρίτη, με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης «για την ανάγκη αποφυγής συγχρωτισμού πέριξ χώρων εστίασης που παρέχουν υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και επιβολής αντίστοιχων κυρώσεων», απαγορεύεται η παραμονή των πελατών, που περιμένουν για take away, μέσα ή έξω από την επιχείρηση!

Πόσα λεπτά βέβαια έχει στη διάθεσή του κάποιος να παραλάβει την παραγγελία του ή τον καφέ του, δεν διευκρινίζεται, ωστόσο είναι προφανές ότι η εν λόγω παρέμβαση στοχεύει στον περιορισμό του συνωστισμού έξω από τα προαναφερθέντα καταστήματα.

Σε όσους επιμένουν να παραμένουν στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (σ.σ. το take away στα ελληνικά), θα τους επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης φθάνει πλέον τις 3.000 ευρώ.

Οπως αναφέρεται στην ΚΥΑ οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθοδόν εξυπηρέτησης (drive – through) επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.

Το θέμα είναι ποιος κοροϊδεύει ποιον, καθώς οι τζίροι που έκαναν τις τελευταίες ημέρες καφέ και καταστήματα εστίασης τα οποία λειτουργούν με take away, εκπλήσσουν, η συνήθεια του «καφέ στο χέρι» είναι σχεδόν καθημερινή σε περιοχές όπως για παράδειγμα η Γλυφάδα ή το Κολωνάκι και το μόνο σίγουρο είναι ότι ουδείς τηρεί τα μέτρα, αφού ακόμα και η μάσκα κατεβαίνει, γιατί «πώς αλλιώς θα πιούμε τον καφέ μας»!

Οσο για την επιβολή προστίμων πριν ή μετά τη νέα ΚΥΑ, αυτή ήταν και θα παραμείνει αποσπασματική -αν όχι ανύπαρκτη- καθώς τις περισσότερες φορές το περιπολικό της Αστυνομίας (ή της δημοτικής αστυνομίας) περιορίζεται να δείξει τον φάρο του αφού όπως μονολογούσε και ένας από τους αστυνομικούς το περασμένο Σάββατο στη Γλυφάδα: «ποιον να πρωτογράψουμε ρε παιδιά»…