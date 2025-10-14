Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Ο αφοπλισμός θα γίνει γρήγορα και ενδεχομένως βίαια

Σαφές μήνυμα προς τη Χαμάς έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από τον Λευκό Οίκο.

«Εάν δεν αφοπλιστούν οι ίδιοι, θα τους αφοπλίσουμε εμείς», ήταν η κοφτή προειδοποίηση του αμερικανού προέδρου, ο οποίος πρόσθεσε ότι μια τέτοια επιχείρηση «θα γίνει γρήγορα και ενδεχομένως βίαια», χωρίς ωστόσο να εισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή ή το χρονοδιάγραμμα μιας τέτοιας ενέργειας.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι έχει ενημέρωση από την ίδια την οργάνωση, μετά από συνομιλίες «μέσω των ανθρώπων του» σε υψηλό επίπεδο, ότι προτίθεται να αποστρατιωτικοποιηθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε εμμέσως στις επαφές που φέρεται να είχε ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος από τη θέση του μεσολαβητή για τη Μέση Ανατολή συναντήθηκε με ηγετικά στελέχη της Χαμάς.

Σε μια ακόμη αμφιλεγόμενη αναφορά, ο Τραμπ είπε ότι η Χαμάς «εξόντωσε δύο πολύ κακές συμμορίες» στη Γάζα και ότι «σκότωσε αρκετούς από αυτούς», για να σημειώσει πως αυτό «δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα».

Η επιλογή των λέξεων και ο τόνος των δηλώσεων αναμένεται να ενισχύσουν την αντιπαράθεση γύρω από τη στρατιωτική και διπλωματική διαχείριση της κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς παραμένει θολό αν και πώς θα υλοποιηθεί μια επιχείρηση αφοπλισμού και ποιοι θα αναλάβουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ειρήνης στη μεταβατική περίοδο

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News