Τέξας: Ψηφιακό σαμποτάζ εναντίον του νόμου για τις αμβλώσεις

Δεν έφτανε ο νόμος που σχεδόν απαγορεύει τις αμβλώσεις βάζοντας εξαιρετικά στενά χρονικά περιθώρια, ήλθε και η πρωτοβουλία κάποιων θιασωτών να αναφέρουν σε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα τους παραβάτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι θέμα χρόνου μέχρι οι ψηφιακοί ακτιβιστές να αναλάβουν δράση.

Οπερ και εγένετο και στο Τέξας, όπου ένας «στρατός» από χρήστες του TikTok και του Reddit υπέβαλαν μαζικά καταγγελίες στην ειδική πλατφόρμα. Μόνο που δεν επρόκειτο για παραβάτες αλλά κάθε λογής από πλαστές αναφορές, από αστεία, μέχρι και πορνογραφικό υλικό.

Ενας χρήστης, για παράδειγμα, έστειλε 742 αναφορές ότι ο κυβερνήτης της πολιτείας κάνει παράνομες αμβλώσεις. Αλλοι έγραφαν ότι η πολιτεία βοηθά τις γυναίκες γιατί έχει φτιάξει… δρόμους που οδηγούν στις κλινικές.

Please spread far and wide. The website she referred to is at: www . Prolifewhistleblower . Com pic.twitter.com/3YLStXiyht

It would be a shame if someone sent a ton of fake tips to the Texas pro-life whistleblower website…@SeanDaBlack created an iOS shortcut to do just this. Idea inspired by @0liviajulianna and @HammettVictoria.

iOS shortcut – https://t.co/uOy5I8oYea pic.twitter.com/paAet9maEa

— Gabe Sanchez (@iamgabesanchez) September 2, 2021