Τέμπη: Λήγει η προθεσμία για τις εκταφές – πόσες οικογένειες κατέθεσαν αίτημα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σχετικά με τις εκταφές των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς μέσα στην επόμενη εβδομάδα λήγει η προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους οι συγγενείς για να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι την εκταφή των δικών τους ανθρώπων.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά ξεχωριστή δικογραφία και δεν επηρεάζει την κύρια δίκη, η οποία έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου 2026 στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας.

Μέχρι στιγμής, δέκα οικογένειες έχουν ήδη ενημερώσει τις Αρχές ότι επιθυμούν να προχωρήσει η εκταφή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί πλήρης ταυτοποίηση μέσω DNA και να διενεργηθούν όλες οι αναγκαίες εξετάσεις για τη διακρίβωση των αιτιών θανάτου.

Αντιθέτως, 33 οικογένειες έχουν απαντήσει αρνητικά, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούν να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία.

Παράλληλα, για πέντε θύματα που ήταν αλλοδαποί, οι ελληνικές Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τις οικογένειές τους στο εξωτερικό, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να λάβουν τη δική τους απόφαση.

Στον κατάλογο των εκκρεμοτήτων παραμένουν, επίσης, εννέα ακόμη περιπτώσεις ημεδαπών θυμάτων, με τις Αρχές να αναμένεται να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς τους εντός των επόμενων ημερών, ώστε να ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος της έρευνας.

Τα πορίσματα των ειδικών, των πραγματογνωμόνων και των τεχνικών συμβούλων που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία θα κατατεθούν αρχικά στην εισαγγελέα της Λάρισας και στη συνέχεια θα διαβιβαστούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όπου θα διεξαχθεί η κύρια δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία.

