Τέμπη: Αναβολή της δίκης των ελεγκτών – «Ναι» στο αίτημα των συγγενών για παράσταση

To Τριμελές Πλημμελειοδικείο έκανε δεκτή την παράσταση συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη στη δίκη των δύο ελεγκτών της Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με το πόρισμα που συνέταξαν για την καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου της σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ.

«Το δικαστήριο απορρίπτει τις αντιρρήσεις και δέχεται την παράσταση», ανακοίνωσε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η δίκη αναβάλλεται, προκειμένου να κληθεί και να παρασταθεί προς υποστήριξη της κατηγορίας το Δημόσιο

Η δίκη προσδιορίστηκε εκ νέου για τις 3 Μαρτίου.

Νωρίτερα, η εισαγγελέας είχε ζητήσει να μην γίνει δεκτή η παράσταση των συγγενών, υποστηρίζοντας ότι «δεν προκύπτει άμεση ζημία των συγγενών» από τις ενέργειες των δύο ελεγκτών.

Oπως ανέφερε, «δεν είναι αντικείμενο της δίκης η καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου», σημειώνοντας ότι το ζήτημα της σύμβασης 717 αποτελεί μέρος της κύριας υπόθεσης και γι’ αυτό ο ανακριτής είχε ζητήσει το πόρισμα των δύο ελεγκτών, ώστε να διερευνηθεί αν η καθυστέρηση συνδέεται με το δυστύχημα.

«Δεν είναι αντικείμενο της παρούσας δίκης η καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου», επανέλαβε, επισημαίνοντας ότι «στην υπόθεση των δύο ελεγκτών, παθόν είναι το Δημόσιο».

Η πλευρά των συγγενών, στις δευτερολογίες των εκπροσώπων της, αντέδρασε έντονα: «Καλείστε κύριε πρόεδρε να αντιμετωπίσετε το εξής παράδοξο: Να αποβάλλετε εμάς, άμεσα ζημιωθέντες, από αυτά τα έδρανα και να έχετε στα έδρανα της υπεράσπισης το Δημόσιο».

Ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, απαντώντας, επανέλαβε ότι η συγκεκριμένη δίκη «δεν έχει σχέση με τον πόνο για τις απώλειές τους».

Η τοποθέτηση του συνηγόρου των κατηγορουμένων προκάλεσε νέα αντίδραση από την πλευρά των συγγενών.

Ο συνήγορος δήλωσε ότι «το Δημόσιο έκανε στάθμιση συμφερόντων. Δεν αποδόθηκε πειθαρχική ευθύνη στους δύο ελεγκτές και επομένως μπορούσε η Αρχή να ζητήσει να εκπροσωπηθούν από το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους».

