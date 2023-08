TASS: Η Ρωσία ετοιμάζεται να ανοίξει προξενικό γραφείο στα Κατεχόμενα

Η ρωσική πρεσβεία στην Κύπρο θα αρχίσει σύντομα να παρέχει προξενικές υπηρεσίες «στο βόρειο τμήμα του νησιού», όπως αναφέρονται τα Κατεχόμενα σε τηλεγράφημα του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων TASS από τη Λευκωσία, το οποίο επικαλείται εκπρόσωπο της πρεσβείας.

«Θα αρχίσουμε να παρέχουμε προξενικές υπηρεσίες στο βόρειο τμήμα της πόλης της Λευκωσίας στο αμέσως προσεχές διάστημα. Η εργασία θα διεξάγεται σε τακτική βάση», δήλωσε ο συνομιλητής του πρακτορείου, ο οποίος σημείωσε ότι «πρόκειται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ρωσικών Αρχών προς τους πολίτες τους που ζουν στο βόρειο τμήμα της Κύπρου». Μάλιστα ο ρώσος διπλωμάτης, που δεν κατονομάζεται, επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι «αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας, έχουν δικές τους διπλωματικές αποστολές, που ασχολούνται με προξενικές υποθέσεις στη βόρεια Κύπρο ήδη κατά τη διάρκεια πολλών ετών».

Σε δεύτερο τηλεγράφημά του από τη Λευκωσία το ρωσικό πρακτορείο TASS μετέφερε δήλωση του πρεσβευτή της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μουράτ Ζιάζικοφ, σύμφωνα με την οποία «η απόφαση αυτή, η οποία έχει ωριμάσει εδώ και καιρό, δεν έχει ουδεμία πολιτική χροιά» και «υπαγορεύεται αποκλειστικά από ανθρωπιστικούς λόγους, από τη φροντίδα για τους ρώσους συμπατριώτες μας, που ζουν στο βόρειο τμήμα της Κύπρου».

Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, όπως αναφέρει το πρακτορείο TASS, και αναμετέδωσε το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), περισσότεροι από 50.000 ρώσοι πολίτες ζουν σήμερα στα κατεχόμενα.

Αναφερόμενος στη στάση της Ρωσίας στο Κυπριακό, ο πρεσβευτής σημείωσε, άλλωστε, ότι αυτή δεν έχει αλλάξει. Η Ρωσία «συνεχίζει να τηρεί μια θεμελιώδη θέση, υποστηρίζοντας με συνέπεια μια συνολική, βιώσιμη και δίκαιη διευθέτηση εντός του γνωστού διεθνούς νομικού πλαισίου που κατοχυρώνεται στα [σχετικά] ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», τόνισε ο Ζιάζικοφ.

BREAKING NEWS – Russia has agreed to open up a consular embassy in the Turkish Republic of Northern Cyprus.

This has been reported by Russia’s TASS News Agency following confirmation from Russia’s ambassador to South Cyprus, Murat Zyazikov.|#Russia #TRNC #KKTC pic.twitter.com/Ljc4RTs4kV

— Y.T.C (@Young_Turk_Cyp) August 9, 2023