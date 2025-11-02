Τασούλας από το Μέτσοβο: Η ομοφροσύνη ισχυρό όπλο για τους Ελληνες

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, οι εκδηλώσεις εορτασμού για την απελευθέρωση του Μετσόβου και την Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Αξιωματικών Ιππικού Τεθωρακισμένων 1940.

Ο κ. Τασούλας, μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, παρακολούθησε την παρέλαση και προέβη στην εξής δήλωση:

«Πριν 113 χρόνια, 31 Οκτωβρίου του 1912, γύρω στις 4.30 ώρα το απόγευμα, εδώ στο Μέτσοβο, η τουρκική φρουρά ύψωνε τη λευκή σημαία.

Η λευκή σημαία που ύψωνε η τουρκική φρουρά σήμαινε την παράδοση των Τούρκων στον ελληνικό στρατό, στους Κρήτες εθελοντές, στους Μετσοβίτες και στους Ηπειρώτες εθελοντές, οι οποίοι εκείνη την ευλογημένη ημέρα ελευθέρωσαν το Μέτσοβο μετά από 482 χρόνια Οθωμανικού ζυγού. Η απελευθέρωση του Μετσόβου, που γιορτάζουμε και τιμούμε σήμερα, σήμανε την απελευθέρωση της πόλης του Αγίου Νικολάου του Νεομάρτυρα, της πόλης των εθνικών ευεργετών, των εθνικών αγωνιστών, των διδασκάλων του γένους και γιορτάστηκε και εδώ με απερίγραπτο ενθουσιασμό, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι διπλασίασαν την Ελλάδα σε πληθυσμό και σε έδαφος – και αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε γιατί υπήρξε η κατάλληλη στρατιωτική και πολεμική προπαρασκευή, επικράτησε ένας πατριωτικός ψυχισμός, ο οποίος είχε στόχο την εθνική αποκατάσταση, είχε στόχο την πραγματοποίηση της Μεγάλης Ιδέας και υπήρχε και μία ενότητα στο έθνος μεταξύ της ηγεσίας, του λαού και των Ενόπλων Δυνάμεων, μία ομοφροσύνη, η οποία αποτελεί ισχυρό όπλο στους Έλληνες, όταν ισχύει και όταν αξιοποιείται.

Έτσι φτάσαμε στην απελευθέρωση του Μετσόβου, η οποία αποτέλεσε και το προανάκρουσμα της κατάληψης των Ιωαννίνων από τον ελληνικό στρατό τέσσερις μήνες μετά – γιατί το Μέτσοβο ήταν σημαντικό στρατιωτικό πέρασμα και έτσι απεκόπησαν τα τουρκοκρατούμενα τότε ακόμη Γιάννενα από τις ενισχύσεις τους από ανατολικά. Σήμερα, λοιπόν, στο Μέτσοβο, σε μία λαμπρή μέρα, σε μία ατμόσφαιρα ανάτασης, πατριωτισμού, ενθουσιασμού και κυρίως αναγνώρισης προς τους αγώνες των απελευθερωτών του, τιμήσαμε εκείνη τη μαγική μέρα της 31ης Οκτωβρίου του 1912.

Σήμερα όμως τιμούμε και τη μνήμη των Αξιωματικών του Ιππικού του 1940, πάμε 28 χρόνια μετά δηλαδή, και τιμούμε τους Αξιωματικούς του Ιππικού, του μετέπειτα σώματος δηλαδή των τεθωρακισμένων, οι οποίοι έπεσαν εδώ στην Πίνδο, προκειμένου να αποτρέψουν – και απέτρεψαν – τη διείσδυση των Ιταλών αλπινιστών στα ενδότερα της Πίνδου, κρατώντας έτσι αρραγές το μέτωπο της απόκρουσης και εν συνεχεία της απώθησης της φασιστικής Ιταλίας μετά την επίθεσή της κατά της Ελλάδος την 28η Οκτωβρίου του 1940. Δύο γεγονότα, δύο επέτειοι, δύο συμβάντα πάνω στα οποία η Ελλάδα χτίζει τη μνήμη, την ευγνωμοσύνη αλλά και τη μοίρα της. Και σήμερα που πλάθουμε τη μοίρα μας εν ελευθερία, ατενίζουμε το μέλλον με σιγουριά και αισιοδοξία, γιατί πατάμε γερά σε τέτοιες αναμνήσεις.

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι που απελευθέρωσαν και το Μέτσοβο ήταν η μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη προσπάθεια εθνικής αποκατάστασης μετά το 1821. Επαναλαμβάνω, με ενότητα, προπαρασκευή και αισιοδοξία. Με ενότητα, προπαρασκευή και αισιοδοξία αντικρίζουμε και το αύριο της Ελλάδος! Να είστε καλά. Χρόνια πολλά!».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων Ελληνικού Ιππικού 1940.

