Τασούλας από τη Θεσσαλονίκη: Ημέρα δικαίωσης της ενότητας και ομοφροσύνης των Ελλήνων

«Η μέρα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης στους Βαλκανικούς Πολέμους είναι μέρα δικαίωσης της ενότητας και της ομοφροσύνης του ελληνικού λαού και του στρατού και της ηγεσίας του», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, στη δήλωση που έκανε μετά το τέλος της επίσημης δοξολογίας στον ναό του Αγίου Δημητρίου για τον διπλό εορτασμό του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και της 113ης επετείου από την απελευθέρωση της πόλης.

Στη δοξολογία παρέστη και ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Τον κ. Τασούλα υποδέχθηκαν στον ναό, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, που εκπροσώπησε την κυβέρνηση, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο βουλευτής Διαμαντής Γκολιδάκης, που εκπροσώπησε τον πρόεδρο της Βουλής, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, και ο μητροπολίτης Φιλόθεος.

Στη δοξολογία παρέστησαν ακόμα, ο Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Απόστολος Τζιτζικώστας, υφυπουργοί (Ν. Ταχιάος, Στ. Καλαφάτης, Ελ. Ράπτη, Ν. Παπαϊωάννου, Α. Ευθυμίου), βουλευτές (Στρ. Σιμόπουλος. Δ. Κούβελας, Θ. Καράογλου, Π. Παππάς), ο ευρωβουλευτής Βαγγέλης Μεϊμαράκης, βουλευτής Ράνια Θρασκιά, ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, , ο ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, εκλεγμένοι της αυτοδιοίκησης, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Το πρωί έγινε η έπαρση της σημαίας στον Λευκό Πύργο η οποία συνοδεύτηκε από 21 κανονιοβολισμούς.

Αναλυτικά, η δήλωση του κ. Τασούλα:

«Τη σημερινή μέρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, βαρύνουν δύο σπουδαίες και ονομαστές γιορτές. Μία γιορτή πίστεως και μια γιορτή ελευθερίας. Γιορτάζουμε τον Άγιο Δημήτριο τον Μεγαλομάρτυρα, τον Πολιούχο της Θεσσαλονίκης, τον μέγα της Θεσσαλονίκης φρουρών, ο οποίος με αυταπάρνηση και γενναιότητα υπερασπίστηκε τη χριστιανική του πίστη εις βάρος της ζωής του την εποχή των τρομακτικών διωγμών του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και του καίσαρα Γαλέριου. Είναι ο Άγιος ο δημοφιλέστερος, είναι ο Άγιος ο οποίος πάντα σκέπει και προστατεύει τη Θεσσαλονίκη.

Και γιορτάζουμε σήμερα, συγχρόνως, τη γιορτή της ελευθερίας, την απελευθέρωση της πόλεως ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, σαν σήμερα το 1912 οπότε και υπεγράφη το Πρωτόκολλο Παραδόσεως της πόλης από τον Τούρκο στρατιωτικό διοικητή Ταχσίμ Πασά και τους Έλληνες αξιωματικούς εκπροσώπους του ελληνικού Γενικού Στρατηγείου, αντισυνταγματάρχη Δούσμανη και λοχαγό Μεταξά.

Αυτή η μέρα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης στους Βαλκανικούς Πολέμους είναι μέρα δικαίωσης της ενότητας και της ομοφροσύνης του ελληνικού λαού και του στρατού και της ηγεσίας του. Ξεκίνησε ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος στις 5 Οκτωβρίου και μέσα στον Οκτώβριο ελευθερώθηκαν πάρα πολλές πόλεις. Και σήμερα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, τιμούμε την απελευθέρωσή της, τιμούμε την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στον εθνικό κορμό, χάρη στη θυσία στρατιωτών, αξιωματικών και εθελοντών, η οποία θυσία έφερε τη νίκη. Εμπνεόμαστε, τιμούμε, θυμόμαστε και παραδειγματιζόμαστε από αυτή την νίκη. Και να ξέρετε αυτή η έμπνευση, αυτός ο παραδειγματισμός, αυτή η ενθύμηση δεν έχει να κάνει μόνο με το παρελθόν, έχει να κάνει κυρίως με το παρόν και το μέλλον. Γιατί όταν ένας λαός έχει τέτοιες ενθυμήσεις, έχει τέτοια παραδείγματα, όπως εκείνα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και της ενσωμάτωσης της Μακεδονίας στην Ελλάδα, μπορεί να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, με σιγουριά και με αυτοπεποίθηση. Χρόνια πολλά από τη Θεσσαλονίκη».

