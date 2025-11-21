Τασούλας από Λευκωσία: Κοινή προσήλωση σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού

Κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κύπρο, για τον επίσημο εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, σε μια συγκυρία με ιδιαίτερο πολιτικό και ιστορικό βάρος για τις δύο χώρες.

Ο κ. Τασούλας εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον κύπριο πρόεδρο για την τιμητική πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας να παρασημοφορήσει την πολεμική σημαία της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ).

Η παρασημοφόρηση, όπως σημείωσε, αποτελεί μια υψηλού συμβολισμού αναγνώριση της συμβολής και της θυσίας της ΕΛΔΥΚ απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, τόσο κατά τα γεγονότα του 1963-64 όσο και κατά την τουρκική εισβολή του 1974.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον κρίσιμο ρόλο της δύναμης στην αποτροπή της κατάληψης ολόκληρης της Λευκωσίας από τα τουρκικά στρατεύματα.

Κατά τη συνάντηση, οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης ζητήματα που αφορούν την επικείμενη κυπριακή Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με έμφαση στην προετοιμασία του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο αποτελεί στρατηγικής σημασίας πρόκληση για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για το κοινό ενδιαφέρον και την ανάγκη στενής συνεργασίας Αθήνας και Λευκωσίας κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε ακόμη τον Κωνσταντίνο Τασούλα για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, εστιάζοντας στην πρώτη συνάντησή του με τον νεοεκλεγέντα στα κατεχόμενα ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Η ενημέρωση κάλυψε το κλίμα και τις προοπτικές που διαμορφώνονται ενόψει της επανεκκίνησης των συνομιλιών, υπό το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική στενή σχέση Ελλάδας και Κύπρου και την κοινή προσήλωση των δύο χωρών στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου.

Νωρίτερα, ο κ. Τασούλας παρέστη στον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων στη Λευκωσία, αποδεχόμενος την πρόσκληση που του απηύθυνε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μετά τη δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Γεώργιο στην Αρχιεπισκοπή, όπου συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος παρουσίασε στον ΠτΔ το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας της Κύπρου, τη συμβολή της στην εθνική υπόθεση καθώς και τις σημαντικές δωρεές της προς τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις.

Στη συνέχεια, ο κ. Τασούλας μετέβη στο στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Σταυριανάκου» στη Μαλούντα και παρέστη στην τελετή απονομής ηθικών αμοιβών στην πολεμική σημαία της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου.

Σε δήλωσή του για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: «Με αισθήματα συγκίνησης και υπερηφάνειας βρίσκομαι σήμερα στην Κύπρο, ημέρα της εορτής των Ενόπλων Δυνάμεων. Την ημέρα αυτή, τιμούμε τους αγώνες και τις θυσίες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για την υπεράσπιση της ελευθερίας, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας. Το ελληνικό Έθνος ίσταται με θαυμασμό και ευγνωμοσύνη εμπρός στους άνδρες και τις γυναίκες που, με δημοκρατικό φρόνημα, αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης, εγγυώνται καθημερινά, όχι μόνο την ασφάλεια και την ευημερία του ελληνικού λαού, αλλά και την τιμή ολόκληρου του Ελληνισμού, όπου γης».

Στην ομιλία του κατά την απονομή ηθικών αμοιβών στην πολεμική σημαία της ΕΛΔΥΚ, εξήρε τον ιστορικό ρόλο και τη θυσία της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου από το 1960 έως σήμερα.

Τόνισε ότι η ΕΛΔΥΚ υπήρξε σταθερός υπερασπιστής της Κυπριακής Δημοκρατίας και της διεθνούς νομιμότητας, υπογραμμίζοντας την ηρωική της αντίσταση απέναντι στην τουρκική εισβολή του 1974, ιδίως στη μάχη του στρατοπέδου της, όπου οι άνδρες της πολέμησαν με απαράμιλλο θάρρος για την υπεράσπιση της Λευκωσίας.

Ο κ. Τασούλας μίλησε για τη διαχρονική ενότητα Ελλάδας και Κύπρου και την κοινή προσήλωση σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους αγνοούμενους, τονίζοντας ότι η τύχη 750 και πλέον προσώπων, μεταξύ των οποίων 26 στελέχη της ΕΛΔΥΚ, εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Επεσήμανε πως η Ελλάδα δεν θα σταματήσει να αναδεικνύει το ζήτημα και να στηρίζει κάθε προσπάθεια για την αποκάλυψη της αλήθειας.

Κλείνοντας, κάλεσε όλους να κρατούν «τη σημαία της ΕΛΔΥΚ ψηλά» ως σύμβολο ελευθερίας, δημοκρατίας και ειρήνης. Μετά την τελετή, ο Πρόεδρος κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ηρώων της ΕΛΔΥΚ και ξεναγήθηκε στο Στρατιωτικό Μουσείο, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Λοβέρδο.

