Τανζανία: Συνετρίβη αεροσκάφος με 43 επιβαίνοντες – 26 διασώθηκαν

Eνα επιβατικό αεροπλάνο με 43 επιβαίνοντες συνετρίβη την Κυριακή στη λίμνη Βικτόρια στην Τανζανία εξαιτίας της κακοκαιρίας, λίγο πριν προσγειωθεί στην πόλη Μπουκόμπα. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

«Εγινε ατύχημα σε αεροπλάνο της (αεροπορικής εταιρείας) Precision Air που (…) συνετρίβη στο νερό σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το αεροδρόμιο», δήλωσε ο διοικητής της περιφερειακής αστυνομίας, Ουίλιαμ Μουαμπαγάλε, σε δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο της Μπουκόμπα.

Ο περιφερειακός επίτροπος Αλμπερτ Σαλαμίλα διευκρίνισε πως 43 άνθρωποι, από τους οποίους 39 επιβάτες, οι δύο πιλότοι και δύο μέλη πληρώματος, επέβαιναν στην πτήση, που είχε αναχωρήσει από το Νταρ ελ Σαλάμ, την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, με προορισμό την Μπουκόμπα, μια πόλη στην όχθη της λίμνης, που είναι η μεγαλύτερη της Αφρικής και από την οποία πηγάζει ο Νείλος.

NEWS | Today | Tanzania 🇹🇿

A plane has crashed into Lake Victoria in Bukoba in Tanzania’s Kagera region. Rescue efforts are underway

Ordinarily citizens attempting to rescue those trapped inside the plane, pulling the plane using a rope pic.twitter.com/lglBv5KwGA

— Sphithiphithi Evaluator (@_AfricanSoil) November 6, 2022