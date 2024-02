Τάμεσης: Βρήκαν το πτώμα του δράστη της επίθεσης με οξύ

Η αστυνομία του Λονδίνου εκτιμά πως ένα πτώμα που βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον ποταμό Τάμεση, ανήκει στον δράστη της επίθεσης με οξύ που συντάραξε τη Βρετανία στις 31 Ιανουαρίου, εναντίον μίας γυναίκας και των δύο μικρών παιδιών της, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι.

Η αστυνομία ξεκίνησε να αναζητεί τον 35χρονο Αμπντούλ Εζέντι αφότου μια γυναίκα και οι δύο κόρες της, ηλικίας οκτώ και τριών ετών, δέχτηκαν επίθεση στις 31 Ιανουαρίου στο Κλάπαμ του νοτίου Λονδίνου -ένα φρικτό περιστατικό, το οποίο προκάλεσε σοβαρά τραύματα στη μητέρα και το μικρότερο παιδί της.

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, ο Εζέντι φέρεται να διατηρούσε σχέση στο παρελθόν με τη γυναίκα στην οποία επιτέθηκε.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, η οποία νωρίτερα αυτό τον μήνα είχε ανακοινώσει ότι με βάση το οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας ο Εζέντι θεωρείτο ότι πνίγηκε στον Τάμεση, είπε τώρα ότι ένα πτώμα βρέθηκε χθες το απόγευμα να επιπλέει κοντά στο Tower Pier και περισυνελέγη από την Μονάδα Θαλάσσιας Περιπολίας.

«Με βάση τα χαρακτηριστικά ρούχα που φορούσε την ώρα της επίθεσης και με αντικείμενα που βρέθηκαν πάνω του, πιστεύουμε ότι βρήκαμε το πτώμα του Εζέντι», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διοικητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Τζον Σάβελ.

Detectives leading the hunt for Abdul Ezedi, wanted for a brutal attack on a mother and her children in #Clapham , believe his body has been recovered from the River Thames.

«Οπως μπορείτε να φανταστείτε, μετά μια αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο στα ισχυρά ρεύματα του Τάμεση, δεν είναι δυνατή οπτικώς η επίσημη ταυτοποίηση, ούτε από τα δακτυλικά αποτυπώματα. Θα συνεργαστούμε με τον ιατροδικαστή με άλλους τρόπους για να ολοκληρώσουμε την επίσημη ταυτοποίηση, όπως τα οδοντιατρικά αρχεία και ο έλεγχος DNA. Αυτό μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο», πρόσθεσε ο Σάβελ.

Η υπόθεση είχε προσλάβει πολιτικές διαστάσεις στη Βρετανία επειδή ο Εζέντι είχε λάβει άσυλο μετά την τρίτη του αίτηση παρότι είχε καταδικαστεί για σεξουαλικό αδίκημα. Το BBC μετέδωσε ότι καταγόταν από το Αφγανιστάν και είχε φθάσει στη Βρετανία το 2016.

The body of the Afghan asylum seeker acid attacker has been recovered from the River Thames in London.

Abdul Ezedi’s body has been found 3 weeks after he threw acid in the face of a mother and her two children.

The Afghan man was previously denied asylum twice but his… pic.twitter.com/c4SEqtSzYQ

— Oli London (@OliLondonTV) February 20, 2024