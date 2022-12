Ταϊβάν: 18 κινεζικά βομβαρδιστικά εισέβαλαν στη ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας

Δεκαοκτώ κινεζικά βομβαρδιστικά –αριθμός-ρεκόρ– τα οποία έχουν τη δυνατότητα να φέρουν πυρηνικά όπλα, παραβίασαν, την Τρίτη, τη ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας (ADIZ) της Ταϊβάν, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση στην Ταϊπέι.

Συγκεκριμένα, 21 αεροσκάφη εισήλθαν στην ADIZ της Ταϊβάν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, ανέφερε το υπουργείο Αμυνας της χώρας, ανάμεσά τους 18 βομβαρδιστικά H-6 (πρόκειται για την κινεζική εκδοχή του σοβιετικού σχεδιασμού στρατηγικού βομβαρδιστικού Τουπόλεφ Tu-16).

Η ADIZ της Ταϊβάν είναι αρκετά ευρύτερη από τον εναέριο χώρο της αυτοδιοικούμενης νήσου. Περιλαμβάνει τμήμα του κινεζικού εναέριου χώρου, ως ακόμη και τμήμα του εναέριου χώρου της ηπειρωτικής Κίνας.

Η Ταϊπέι καταγγέλλει πως το Πεκίνο αύξησε κατακόρυφα τον αριθμό των παραβιάσεων στφο νοτιοδυτικό τμήμα της ζώνης αυτής τα δύο τελευταία χρόνια.

Ομως, η παραβίαση της ADIZ που ανακοίνωσε σήμερα, σηματοδοτεί μακράν τη μεγαλύτερη παρείσφρηση κινεζικών βομβαρδιστικών H-6 αφότου άρχισε να δημοσιοποιεί σε ημερήσια βάση σχετικές στατιστικές, τον Σεπτέμβριο του 2020.

29 PLA aircraft and 3 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/0TwjdAyqrx

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) December 13, 2022