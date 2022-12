Ταϊλάνδη: Βυθίστηκε κορβέτα του πολεμικού ναυτικού – 31 αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι εξακολουθούν να αναζητούνται μετά το ναυάγιο κορβέτας του πολεμικού ναυτικού της Ταϊλάνδης στα ανοικτά της Μπανγκ Σαφάν (νότια), δήλωσε εκπρόσωπος του ταϊλανδικού γενικού επιτελείου ναυτικού.

«Αναζητούμε ακόμα τα 31» από τα 106 μέλη του πληρώματος της κορβέτας «HTMS Sukhothai», είπε ο εκπρόσωπος, ο ναύαρχος Πογκρόγκ Μοντραντπαλίν.

Εν μέσω θαλασσοταραχής, η λειτουργία του συστήματος που εγγυάται την ηλεκτροδότηση του πολεμικού πλοίου διακόπηκε και οι μηχανές σταμάτησαν, εξήγησε ο ναύαρχος.

Το πλήρωμα «έχασε τον έλεγχο» του πλοίου, που πήρε κλίση και άρχισε να βυθίζεται λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (τοπική ώρα, στις 19:00 ώρα Ελλάδας) περίπου 20 ναυτικά μίλια (37 χιλιόμετρα) από τα παράλια, στο επίπεδο της Μπανγκ Σαφάν, στην επαρχία Πρατσουάπ Χίρι Χαν, νότια της Μπανγκόκ.

1) HTMS Sukhothai sinks off Bang Saphan district in Prachuab Khiri Khan at 11.30pm due to rough seas, as it was patrolling on the Gulf of Thailand. #BangkokPost #Thailand pic.twitter.com/Es32qvEJkr

— Bangkok Post (@BangkokPostNews) December 19, 2022