Ταϊλάνδη – Καμπότζη: Εξαπλώνονται οι συγκρούσεις στα σύνορα – 10 νεκροί

Οι συγκρούσεις κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης, κλιμακώνονται, καθώς και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για τις μάχες και δεσμεύονται να υπερασπιστούν το έδαφός τους.

Επτά άμαχοι στην Καμπότζη έχουν σκοτωθεί και 20 έχουν τραυματιστεί, ενώ τρεις ταϊλανδοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στις πιο σφοδρές μάχες από την πενθήμερη σύγκρουση που ξέσπασε τον Ιούλιο.

Και οι δύο πλευρές κατηγόρησαν η μία την άλλη, για παραβίαση της εκεχειρίας που υπογράφηκε με την υποστήριξη των ΗΠΑ, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, πριν από έξι εβδομάδες.

Το πρωί της Τρίτης, ο πρόεδρος της Γερουσίας της Καμπότζης, Χουν Σεν, δήλωσε ότι «μετά από υπομονή άνω των 24 ωρών» για να τηρηθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και να απομακρυνθούν οι άμαχοι, η Καμπότζη αντέδρασε.

«Η Καμπότζη χρειάζεται ειρήνη, αλλά είναι αναγκασμένη να αντεπιτεθεί για να υπερασπιστεί το έδαφός της», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook, προσθέτοντας ότι η χώρα του διαθέτει ισχυρά οχυρά και όπλα που της δίνουν πλεονέκτημα.

Ο Χουν Σεν, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, παραμένει εξαιρετικά ισχυρός στην Καμπότζη, παρά το γεγονός ότι παρέδωσε την εξουσία στον γιο του, Χουν Μανέτ, το 2023.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Αμυνας της Ταϊλάνδης, υποναύαρχος Σουρασάντ Κονγκσίρι, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι η Ταϊλάνδη είναι «αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα και, ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα στρατιωτικά μέτρα».

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, έχει προηγουμένως δεσμευτεί ότι η κυβέρνησή του θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσει το έδαφός της. «Δεν θα υπάρξουν συνομιλίες. Αν θέλουν να τελειώσουν οι συγκρούσεις, (η Καμπότζη) πρέπει να κάνει ό,τι έχει ορίσει η Ταϊλάνδη», δήλωσε.

Την Τρίτη, η σύγκρουση επεκτάθηκε περαιτέρω, με το Βασιλικό Ναυτικό της Ταϊλάνδης να ανακοινώνει ότι θα λάβει μέτρα «για την εκδίωξη» των δυνάμεων που, όπως είπε, εισέβαλαν σε ταϊλανδέζικο έδαφος, στην επαρχία Τρατ.

Ο ταϊλανδέζικος στρατός δήλωσε ότι η Καμπότζη χρησιμοποιούσε εκτοξευτές ρουκετών, drones που έριχναν βόμβες και πυροβολικό εναντίον ταϊλανδέζικων θέσεων και ότι πυρά έπληξαν δύο σπίτια πολιτών στην επαρχία Σα Κέο. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Η Καμπότζη κατηγόρησε την Ταϊλάνδη ότι έπληττε αστικές περιοχές και δήλωσε ότι η «ανανεωμένη επιθετικότητα» της Ταϊλάνδης είχε «καταστρέψει υποδομές, είχε βλάψει ναούς, πολιτιστικά αγαθά και είχε διαταράξει βασικές δημόσιες υπηρεσίες».

Περισσότεροι από 125.000 άνθρωποι στην Ταϊλάνδη διαμένουν σε προσωρινούς καταυλισμούς στις επαρχίες Ουμπόν Ρατσατάνι, Σισακέτ, Σουρίν και Μπουρί Ραμ, σύμφωνα με το 2ο Κέντρο Επιχειρήσεων Στρατού του ταϊλανδικού στρατού.

Στην Καμπότζη, περισσότεροι από 21.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κατά μήκος των συνόρων.

Η διαμάχη μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης χρονολογείται εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα πριν, όταν η Γαλλία, που κατείχε την Καμπότζη μέχρι το 1953, χαρτογράφησε για πρώτη φορά τα χερσαία σύνορα. Η διαμάχη για τα σύνορα, που εκτείνονται σε μήκος άνω των 815 χλμ. έχει ξεσπάσει επανειλημμένα κατά τη διάρκεια των ετών.

Οι εντάσεις αυξήθηκαν τον Μάιο και κλιμακώθηκαν σε μια πενθήμερη σύγκρουση τον Ιούλιο, κατά την οποία τουλάχιστον 48 άτομα σκοτώθηκαν και 300.000 εκτοπίστηκαν, προτού ο Τραμπ μεσολαβήσει για την επίτευξη εκεχειρίας.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός φαίνεται ασταθής, με τις δύο πλευρές να κατηγορούν επανειλημμένα η μία την άλλη για παραβιάσεις.

Τον περασμένο μήνα, η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, κατηγορώντας την Καμπότζη ότι έβαλε νέες νάρκες κατά μήκος των συνόρων, συμπεριλαμβανομένης μιας νάρκης που, όπως είπε, τραυμάτισε έναν ταϊλανδό στρατιώτη.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Καμπότζης, ένας καμποτζιανός πολίτης σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν, αφού και οι δύο πλευρές κατηγόρησαν η μία την άλλη ότι άνοιξαν πυρ.

