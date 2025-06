Ταϊλάνδη: Επιδρομή ελέφαντα σε σούπερ μάρκετ με όρεξη για… γλυκά [βιντεο]

Ελέφαντας εισέβαλε σε σουπερμάρκετ στην Ταϊλάνδη και τριγυρνούσε αμέριμνος ανάμεσα στα ράφια, απολαμβάνοντας ρυζογκοφρέτες και αυγά, προτού… κολλήσει σε έναν διάδρομο προσπαθώντας να βρει την έξοδο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Νάκον Ρατσασίμα, στα βορειοανατολικά της χώρας. Ο αρσενικός ελέφαντας, βάρους τεσσάρων τόνων και ηλικίας 25 ετών, ονόματι Πλάι Μπιάνγκ Λεκ, περιπλανήθηκε για περίπου δέκα λεπτά στο κατάστημα, αναζητώντας λιχουδιές.

Οι κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να απολαμβάνει γλυκές ρυζογκοφρέτες και αυγά κοτόπουλου, προτού σφηνώσει ανάμεσα σε έναν τοίχο και την οροφή. Ο καταστηματάρχης κατάφερε με ψυχραιμία να τον κατευθύνει πίσω στον δρόμο, σύμφωνα με δημοσίευμα της telegraph.

«Ήταν η πρώτη φορά που μας επισκέφθηκε ελέφαντας. Ελπίζω να μην το ξανακάνει», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. «Με ανησύχησε η πιθανότητα σοβαρών ζημιών. Μου έκανε εντύπωση που έφαγε γλυκά σνακ – οι ελέφαντες συνήθως προτιμούν κάτι αλμυρό», πρόσθεσε. «Κατά καιρούς βλέπουμε ελέφαντες στην περιοχή. Συνήθως πλησιάζουν πωλητές του δρόμου, αλλά σπάνια μπαίνουν σε καταστήματα – ήταν κάτι ασυνήθιστο», συνέχισε.

🇹🇭 ELEPHANT TASTES SWEET LIFE IN THAI GROCERY STORE

A well-known wild elephant from Khao Yai National Park, Plai Biang Lek, turned heads in Nakhon Ratchasima when he wandered into a grocery store for a surprise snack session.

Ignoring salty treats, he dug into sweet Thai… pic.twitter.com/7dIgaPMMbh

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 3, 2025