Τα χρώματα της γαλανόλευκης από τα Rafale πάνω από την Ακρόπολη

Κλείνοντας με εντυπωσιακό τρόπο την «Athens Flying Week», τα δύο Rafale και το ακροβατικό σμήνος της Γαλλικής Αεροπορίας «Patrouille de France» πέταξαν το μεσημέρι της Δευτέρας πάνω από την Ακρόπολη, σχηματίζοντας στον αττικό ουρανό τα χρώματα της ελληνικής σημαίας.

καλημέρα ελλάδα !

Goodmorning Greece,

First video of our training yesterday at Tanagra Air Base for @AthensFlyinWeek. Ready to take off? See you tonight at 7 p.m. for the demonstration 😉 pic.twitter.com/f7BSuTBZY3

— Patrouille de France (@PAFofficiel) September 5, 2021