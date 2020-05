Τα βραβεία του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώνεται, την Πέμπτη, το 22ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που έγινε μόνο online, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Συνολικά διατέθηκαν περισσότερα από 73.000 δωρεάν εισιτήρια και 113 ντοκιμαντέρ, από τα 210, ήταν sold out.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια για τις διαθέσιμες προβολές έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης.

Τα βραβεία του φεστιβάλ

Παράλληλα, η κριτική επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που αποτελείται από τους Μάρκο Γκαστίν, σκηνοθέτη (Ελλάδα), Κλερ Σιμόν, σκηνοθέτη (Γαλλία) και Αν Τόμσον, δημοσιογράφο (ΗΠΑ), ανακοίνωσε τα βραβεία του φεστιβάλ.

Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 15.000€, απονέμεται στο ντοκιμαντέρ: «Καλωσήρθατε στην Τσετσενία / Welcome to Chechnya» σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φρανς (ΗΠΑ).

Η επιτροπή ανακοίνωσε το σκεπτικό για τη βράβευση:

«Αυτό το ανατριχιαστικό ντοκιμαντέρ-θρίλερ αποκαλύπτει μια -σε μεγάλο βαθμό- αγνοημένη ανθρωπιστική κρίση στη μουσουλμανική ρωσική ομοσπονδιακή δημοκρατία της Τσετσενίας, όπου η καταδίωξη ομοφυλοφίλων μαίνεται. Τους κυνηγούν, τους φυλακίζουν, τους βασανίζουν και φτάνουν στο σημείο μέχρι και να τους σκοτώσουν, σε μία προσπάθεια εκκαθάρισης της LGBTQ κοινότητας της Τσετσενίας. Η ταινία μάς συστήνει τη θαρραλέα queer κοινότητα που εδρεύει στη Μόσχα, η οποία έχει επικεντρώσει τις δυνάμεις της στη διάσωση ανθρώπων από την Τσετσενία μέσα από ένα τεράστιο και κρυφό δίκτυο διαφυγής που τους οδηγεί στην ασφάλεια. Οι ακτιβιστές οργανώνουν τη διαφυγή και τη μεταφορά σε ασφαλή σπίτια σε άγνωστες πόλεις, καθώς οι πρόσφυγες περιμένουν, συχνά επί μήνες, να βρεθεί μια χώρα πρόθυμη να τους δεχθεί, εν μέσω του συνεχούς κινδύνου να δολοφονηθούν. Αξιοσημείωτη είναι και η πρωτοποριακή χρήση ψηφιακών εφέ που αλλάζει τα πρόσωπα των πρωταγωνιστών, προκειμένου να προστατεύσει τις ταυτότητές τους, χωρίς να αποσπάσει την προσοχή από την αφήγηση. Συνολικά, 22 άτομα -κυρίως queer ακτιβιστές από τη Νέα Υόρκη- δανείζουν τα πρόσωπά τους ως ασπίδα για να προστατεύσουν τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην ταινία. Καταγράφοντας αυτή την αντίσταση, ο σκηνοθέτης μάς επιτρέπει να βιώσουμε τι σημαίνει να διαφεύγεις από διώξεις, να χάνεις όλα εκείνα από τα οποία αποτελείται η ζωή σου, την ίδια στιγμή που ανακαλύπτεις μια φιλόξενη και τρυφερή κοινότητα».

Το Ειδικό Βραβείο της επιτροπής, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000€,απονέμεται στο ντοκιμαντέρ: «Σπίτι μου / Acasă, My Home» σε σκηνοθεσία Ράντου Τσορνίτουτς (Ρουμανία, Φινλανδία, Γερμανία)

Το σκεπτικό για τη βράβευση: «Αυτή η “μικρή μεγάλη ταινία” επικεντρώνεται “στους άλλους”, των οποίων την οπτική αγκαλιάζει εξολοκλήρου, γεγονός που μας προκαλεί, καθώς μας κάνει να αμφισβητήσουμε τις βεβαιότητές μας. Σκηνοθετημένο στο υδάτινο δέλτα έξω από το Βουκουρέστι, στη Ρουμανία, αυτό το δείγμα cinéma verité αμφισβητεί τα όρια ανάμεσα στην ελευθερία και την κοινωνία, ανάμεσα στη φύση και τον πολιτισμό, ανάμεσα στη διαφορετικότητα και την ταυτότητα. Θα πρέπει να επιβάλουμε την ιδέα μας περί ευτυχίας, όσο αξιέπαινη και αν είναι, σε αυτούς που δεν την αποδέχονται; Αυτή είναι η ερώτηση που θέτει το “Acasa, My Home”, ένα όμορφο και συγκινητικό ντοκιμαντέρ από τον Ράντου Τσορνίτουτς».

Η κριτική επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Newcomers του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους Κατρίν Λε Κλεφ, sales agent (Γαλλία), Φιλίπ Μπελαΐς, σκηνοθέτη, παραγωγό, διευθυντή φωτογραφίας (Γαλλία) και Αλεξάντρ Ο. Φιλίπ, σκηνοθέτη (ΗΠΑ – Ελβετία).

Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος Newcomers», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000€, απονέμεται στο ντοκιμαντέρ: «Βάλχενζεε για πάντα / Walchensee Forever» σε σκηνοθεσία Γιάνα Γι Γουόντερς (Γερμανία)

Το σκεπτικό για τη βράβευση: «Μερικές φορές, οι προσωπικές ταινίες αποτελούν κάτι περισσότερο από ένα οικείο οικογενειακό πορτραίτο –αποκτούν τις ποιότητες και μοιάζουν εξωτερικά με παραμύθι. Το Μεγάλο Βραβείο Newcomers 2020 απονέμεται σε μία εξαιρετική ταινία, γυρισμένη με ειλικρίνεια και γενναιοδωρία, η οποία σταδιακά αποκαλύπτει και ξετυλίγει τις ζωές πολλών γενεών γυναικών -κάθε μία από αυτές αγαπητή, πλούσια, γενναιόδωρη και ελεύθερη με τον τρόπο της. Για την κομψή χρήση του αρχειακού υλικού, της φωτογραφίας και την ειλικρινή αφήγησή του, ο Χρυσός Αλέξανδρος απονέμεται στην ταινία Walchensee Forever σε σκηνοθεσία Γιάνα Γι Γουόντερς».

Το Ειδικό Βραβείο της επιτροπής, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000€, απονέμεται στο ντοκιμαντέρ: «Ο καιρός μιας κυρίας / Lady Time» σε σκηνοθεσία Ελίνα Ταλβενσάαρι (Φινλανδία).

Το σκεπτικό για τη βράβευση: «Το φετινό Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής Newcomers απονέμεται σε ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο, γεμάτο αυτοπεποίθηση, το οποίο με χάρη επιχειρεί να ανασυνθέσει μία προηγούμενη ζωή που βρίσκεται στα όρια της λησμονιάς, υφαίνοντας έναν συναισθηματικό δεσμό ανάμεσα στους ζωντανούς και τους νεκρούς μέσα από αντικείμενα, φωτογραφίες και κατακερματισμένες αναμνήσεις. Το Lady Time της Ελίνα Ταλβενσάαρι είναι ένα περίτεχνα κατασκευασμένο κινηματογραφικό διαμάντι και μας συγκίνησε η ευαισθησία, η ενσυναίσθηση και η ευρηματική στυλιστική του προσέγγιση».

Η κριτική επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό >>Film Forward του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους Εντουάρντο Γουίλιαμς, σκηνοθέτη (Αργεντινή), Γκιουρτσάν Κελτέκ, σκηνοθέτη (Τουρκία) και Μαρία Τσαντσάνογλου, ιστορικό τέχνης (Ελλάδα).

Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος »Film Forward», που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο 3.000€, απονέμεται στο ντοκιμαντέρ: «Ετος ανακάλυψης / The Year of the Discovery» σε σκηνοθεσία Λούις Λόπες Καράσκο (Ισπανία).

Το σκεπτικό της επιτροπής: «Ο Καράσκο μάς μεταφέρει στην καθημερινότητα ανθρώπων από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις και ηλικίες, και με διαφορετικές πολιτικές ιδεολογίες, οι οποίοι ερμηνεύουν το παρόν ανατρέχοντας στο παρελθόν. Με αυτόν τον τρόπο, ξαναγράφουν ένα κεφάλαιο της Ιστορίας, απαλλαγμένο πλέον από κάθε είδους παραποίηση. Ο σκηνοθέτης αξιοποιεί μαρτυρίες, τόσο από περασμένες εποχές όσο και σύγχρονες, θολώνοντας περιπαικτικά τις χρονικές συντεταγμένες, προκειμένου να καταδείξει ότι πολύ λίγα έχουν αλλάξει στην Ισπανία από τη δεκαετία του 1990: η εργατική τάξη ακόμη ποδοπατείται από την άρχουσα τάξη, αλλά και από το κράτος».

Το Mermaid Award είναι το βραβείο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για την καλύτερη ταινία LGBTQI+ θεματικής του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ.

Η φετινή επιτροπή αποτελείται από τους Ντέμπρα Ζίμερμαν, εκτελεστική διευθύντρια της Women Make Movies (ΗΠΑ), Μανώλη Κρανάκη, κριτικό κινηματογράφου (Ελλάδα) και Σελίν Μουράτ, παραγωγό, επιμελήτρια προγράμματος στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Μόντρεαλ (Τουρκία).

Το βραβείο απονέμεται στο ντοκιμαντέρ: «Καλωσήρθατε στην Τσετσενία / Welcome to Chechnya» σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φρανς (ΗΠΑ).

Ειδική μνεία απονέμεται στο ντοκιμαντέρ «Μαντάμ / Madame» σε σκηνοθεσία Στεφάν Ριτχάουζερ (Ελβετία).

Ο τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής των Ελλήνων απονέμει το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Newcomers. Την κριτική επιτροπή απαρτίζουν οι

Κώστας Δήμος, συντονιστής προγράμματος, Αρης Φατούρος, σκηνοθέτης, σύμβουλος προγράμματος και Βασίλης Δούβλης, σκηνοθέτης, προϊστάμενος του τομέα προγράμματος

Το βραβείο της Βουλής των Ελλήνων απονέμεται στο ντοκιμαντέρ «Αυτοπροσωπογραφία / The Self Portrait» σε σκηνοθεσία Κάτια Χέγκσετ, Μάργκρετ Ολιν, Εσπεν Βάλιν (Νορβηγία).

Η ΕΡΤ απονέμει το βραβείο της, που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 3.000€, στην ελληνική παραγωγή που κερδίζει το βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI.

Το βραβείο της ΕΡΤ απονέμεται στο ντοκιμαντέρ «Η μουσική των πραγμάτων / The Music of Things» σε σκηνοθεσία Μένιου Καραγιάννη (Ελλάδα).

Στο πλαίσιο του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) απονέμει βραβείο αξίας 3.000€ σε ντοκιμαντέρ πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη του ελληνικού προγράμματος, διάρκειας άνω των 50 λεπτών, που πραγματοποιεί την ελληνική του πρεμιέρα στο φεστιβάλ.

Η κριτική επιτροπή του ΕΚΚ αποτελείται από τους Κώστα Φέρρη, Κωνσταντίνο Φραγκόπουλο και Ηλιάνα Ζακοπούλου.

Το βραβείο απονέμεται στο ντοκιμαντέρ «Νίκος Καρούζος – Ο δρόμος για το έαρ / Nikos Karouzos – Poems on a Tape Recorder» του Γιάννη Καρπούζη (Ελλάδα)

Τη φετινή κριτική επιτροπή για το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας που απονέμεται σε ταινία που φέρει την ετικέτα #humanrights απαρτίζουν οι Ηλιάνα Δανέζη, σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ/δημοσιογράφος, Ragip Duran, δημοσιογράφος, Μαριάννα Λεονταρίδου, μέλος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, συντονίστρια του έργου της επιτροπής κατά την διάρκεια της επιλογής του ντοκιμαντέρ, Μαριάννα Οικονόμου, σκηνοθέτης και Ελένη Σιδέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας απονέμεται στο ντοκιμαντέρ «Aswang / Ασουάνγκ» σε σκηνοθεσία Αλίξ Αϊν Αρούμπακ (Φιλιππίνες, Γαλλία, Νορβηγία, Κατάρ, Γερμανία).

Η φετινή κριτική επιτροπή της FIPRESCI (Διεθνής Ενωση Κριτικών Κινηματογράφου) απαρτίζεται από τους Αντρέι Βασιλένκο (Ρωσία), Ντίτερ Βίτσορεκ (Γαλλία) και Ιωάννα Παπαγεωργίου (Ελλάδα).

Το βραβείο FIPRESCI σε ντοκιμαντέρ του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος Μεγάλου Μήκους απονέμεται στο ντοκιμαντέρ «Καλωσήρθατε στην Τσετσενία / Welcome to Chechnya» σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φρανς (ΗΠΑ).

Το βραβείο FIPRESCI σε ελληνικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους που συμμετέχει στο Διεθνές Πρόγραμμα του φεστιβάλ απονέμεται στο ντοκιμαντέρ «Η μουσική των πραγμάτων / The Music of Things» σε σκηνοθεσία Μένιου Καραγιάννη (Ελλάδα).

Το βραβείο του ελληνικού τμήματος του Women in Film & Television απονέμεται σε γυναίκα σκηνοθέτρια ταινίας που προβάλλεται στο επίσημο πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Η φετινή επιτροπή του βραβείου αποτελείται από τα εξής τρία μέλη του ΔΣ του WIFT GR: Αντουανέττα Αγγελίδη, σκηνοθέτρια, Ολγα Μαλέα, σκηνοθέτρια και Πόλυ Τρανίδου, παραγωγό.

Το βραβείο WIFT GR απονέμεται στην Κατερίνα Πατρώνη για το ντοκιμαντέρ «Ο τέταρτος χαρακτήρας».

Η επιτροπή για το βραβείο νεότητας φοιτητών πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους φοιτητές: Γεωργία Βουτσά, Γεωργία Γεωργιάδου, Αθηνά Καραγιάννη και Κατερίνα Περδικούρη- Παπαδοπούλου.

Το βραβείο καλύτερης ταινίας απονέμεται στο ντοκιμαντέρ «Καλημέρα, κύριε Φώτη / Good Morning, Mr. Fotis» σε σκηνοθεσία Δήμητρας Κουζή (Ελλάδα).

Το ειδικό βραβείο της επιτροπής απονέμεται στο ντοκιμαντέρ «In-Mates» σε σκηνοθεσία Ιάκωβου Πανουργιά, Νίκου Βούλγαρη (Ελλάδα).