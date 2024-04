Τα «ψιλά γράμματα» του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών

Η «Ενάτη» των 200 χρόνων

Στις 28 Ιουνίου η Κρατικη Ορχήστρα Αθηνών προγραμματίζει για τη σκηνή του Ηρωδείου την εκτέλεση της «Ενάτης» του Μπετόβεν, υπό την μπαγκέτα του διάσημου Εσθονού μαέστρου Νέεμε Γιάρβι. Θα έχουν συμπληρωθεί 200 χρόνια και περίπου δύο μήνες από την παγκόσμια πρεμιέρα του αριστουργήματος, καθώς παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 7 Μαΐου 1824 στο «Theater am Kärntnertor» της Βιέννης. Τη Συμφωνία είχε αναθέσει στον Μπετόβεν η Φιλαρμονική Κοινότητα του Λονδίνου το 1817 και ο ίδιος ήθελε αρχικά να παρουσιαστεί στο Βερολίνο.

Ένας ύμνος για trans ανθρώπους

Στις 13 Ιουνίου το Ηρώδειο ανήκει στη φωνή της Anohni, η οποία στα τέλη της δεκαετίας του 1990 συστήθηκε ως Anthony και ξεκίνησε με το συγκρότημα The Johnsons. Η διεμφυλική πλευρά της, ωστόσο, και η περσόνα της Anohni είναι αυτά με τα οποία κατακτά τη μουσική σκηνή, ειδικά μετά το «πολιτικοποιημένο» άλμπουμ με τίτλο «Hopelessness». Στην Ελλάδα έρχεται με το έκτο στούντιο άλμπουμ «My back was a bridge for you to cross» (2023) και οι θαυμαστές περιμένουν να ακούσουν πώς και πώς την ατμοσφαιρική μπαλάντα με τίτλο «Scapegoat» (αποδιοπομπαίος τράγος, δηλαδή), όπου περνά το αίσθημα για το πώς αισθάνονται οι trans όταν ακούνε τους άλλους να έχουν άποψη για την ταυτότητά τους: «Όλο κι όλο που μπορώ να γίνω είναι αποδιοπομπαίος τράγος… Παίρνω πάνω στη σάρκα και το σώμα μου όλο σας το μίσος».

Έλληνες με διεθνείς περγαμηνές

Ο μαέστρος Βασίλης Χριστόπουλος διευθύνει στις 4 Ιουλίου στο Ηρώδειο τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Γκρατς, εκεί όπου ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες τη θητεία του ως κύριος αρχιμουσικός στην Όπερα και τη Φιλαρμονική της αυστριακής πόλης. Μαζί του εμφανίζεται η πιανίστρια Αλεξία Μουζά. Ο Γιάννης Μανταφούνης, εξάλλου, συστήνεται με το «A la carte», στην Πειραιώς 260, στις 5 και 6 Ιουνίου, ως ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής της Dresden Frankfurt Dance Company.

Οι μουσικοί κατεβαίνουν Επίδαυρο

Στο μουσικό μέρος του αριστοφανικού «Πλούτου», τον οποίο παρουσιάζει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην Επίδαυρο (19 και 20 Ιουλίου), σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, συμμετέχουν η Nalyssa Green και το αβάν γκαρντ freestyle δίδυμο Χατζηφραγκέτα, δηλαδή οι κατά κόσμο Βαγγέλης Χατζηγιάννης και Πάνος Φραγκιαδάκης. Στις «Ικέτιδες» του Αισχύλου, που σκηνοθετεί η Μαριάννα Κάλμπαρη (23 – 24 Αυγούστου) ο Χορός των 50 κοριτσιών αποτελείται από τη χορωδία Chóres, με κορυφαία τη Μαρίνα Σάττι, τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης και τη χορευτική – ακροβατική ομάδα «Κι όμως κινείται».

Μία ιστορικός και μία πρώην υπουργός Πολιτισμού

Ο «Πλούτος», το τελευταίο από τα σωζόμενα έργα του Αριστοφάνη, παραδόξως δεν έχει Παράβαση -το μέρος της κωμωδίας, όπου οι υποκριτές έβγαζαν το προσωπείο και απευθύνονταν προς το κοινό. Στο ανέβασμα του ΚΘΒΕ, πάντως, θα έχει και στην Παράβαση αυτή εμφανίζεται η καθηγήτρια Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Μαρία Ευθυμίου, η οποία κατέχει απολύτως την τέχνη της εκλαΐκευσης της ιστορικής γνώσης. Στις «Ικέτιδες», από την άλλη, εντοπίζουμε στη διανομή το όνομα της Λυδίας Κονιόρδου, η οποία υποδύεται τον Πελασγό: τον βασιλιά του Άργους, στον οποίο καταφεύγουν ως ικέτισσες οι 50 κόρες του Δαναού για να αποφύγουν τον αιμομικτικό γάμο τους με τους ξαδέρφους τους, γιους του Αιγύπτου.

Ευριπίδη, εσύ, σούπερ σταρ!

Αρκεί μια ματιά στις παραγωγές των Επιδαυρίων για να αντιληφθεί κανείς ότι ο νεότερος των τριών τραγικών και μέγας αμφισβητίας έχει την τιμητική του. Έχουμε και λέμε: στην Επίδαυρο ο Τιμοφέι Κουλιάμπιν σκηνοθετεί «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» (στη μετάφραση του Παντελή Μπουκάλα) και ο Θάνος Παπακωνσταντίνου «Βάκχες», στην παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου (μετάφραση Γιώργου Χειμωνά). Η Κομεντί Φρανσέζ, από την άλλη, συμπράττει με τον Πορτογάλο Τιάγκο Ροντρίγκεζ (διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν) στο έργο «Not Hecuba» με σαφέστατη αναφορά στην «Εκάβη». Αλλά και στην «Πάροδο», το διακαλλιτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται σε Αθήνα και Μικρή Επίδαυρο, ο Σίμος Κακάλας δουλεύει πάνω στον «Ορέστη», σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη. Επίσης στη Μικρή Επίδαυρο ο Νίκος Χατζόπουλος παρουσιάζει τον μονόλογο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη «Εγώ, μια δούλα», εμπνευσμένο από την «Εκάβη». Και η Αικατερίνη Παπαγεωργίου ανεβάζει εκεί το «Ιφιγένεια/ Βορά» της Βίβιαν Στεργίου, με έμπνευση από την «Ιφιγένεια εν Αυλίδι». Τέλος, ο Αυστραλός Σάιμον Στόουν σκηνοθετεί τη «Μήδεια» στο θέατρο Παλλάς (9 – 11 Ιουλίου).

Κόντρα τενόρος και breakdancer

Από τα πολυαναμενόμενα στοιχήματα του φετινού προγράμματος είναι η εμφάνιση του Γιάκουμπ Γιοζέφ Ορλίνσκι, καθώς ο Πολωνός είναι κόντρα τενόρος και χαρισματικός breakdancer, που αποθεώνεται σε ρεσιτάλ ανά τον κόσμο μυώντας τη νέα γενιά ακροατών στην παλιά κλασική μουσική. Πάρτε, για παράδειγμα, τη ζωντανά μαγνητοσκοπημένη ερμηνεία του -φορώντας κοντό παντελονάκι- στην άρια «Vedrò con mio diletto» του Βιβάλντι (από την Αιξ-αν-Προβάνς το 2017), η οποία αριθμεί πάνω από 11 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Στο Ηρώδειο στις 16 Ιουλίου μαζί με το σύνολο «Il Pomo d’ oro» θα παρουσιάσει συνθέσεις του πρώιμου μπαρόκ.

Με έμπνευση από τα Αναστενάρια

Η Kat Válastur είναι χορογράφος και χορεύτρια, που γεννήθηκε στην Αθήνα και ζει στο Βερολίνο. Στις 13 και 14 Ιουλίου παρουσιάζει στην Πειραιώς 260 τη χορογραφία «Strong born», όπου εμπνέεται από το όνομα της Ιφιγένειας («αυτή που γεννήθηκε ισχυρή»), τον θυσιαστικό χορό στην «Ιεροτελεστία της άνοιξης» του Νιζίνσκι, αλλά και τα Αναστενάρια, το δρώμενο της Βόρειας Ελλάδας (εκτός άλλων, στην Αγία Ελένη Σερρών, τον Λαγκαδά, τη Μελίκη Ημαθίας), στη διάρκεια του οποίου οι χωρικοί πατούσαν σε αναμμένα κάρβουνα.

Netflix επί δύο

Στις 19 – 21 Ιουλίου ο Ανέστης Αζάς παρουσιάζει στην Πειραιώς 260 τα «Σκυλιά», παράσταση εμπνευσμένη από τους «Όρνιθες» του Αριστοφάνη, το κείμενο της οποίας συνυπογράφουν οι Μιχάλης Πητίδης και Γεράσιμος Μπέκας. Η διανομή παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς μαζί με την Ελένη Ράντου εμφανίζονται -τρία χρόνια μετά την επίσης φεστιβαλική «δημοκρατία του μπακλαβά»- οι Γκάρι Σόλομον και ο Τζεμ Γιίτ Ουζούμογλου. Ο τελευταίος είναι πολύ δημοφιλής στην Τουρκία, καθώς πρωταγωνίστησε στην επιτυχηµένη µίνι σειρά του Netflix «Οθωµανική Αυτοκρατορία» (2020) στον ρόλο του Μωάμεθ Β΄ του Πορθητή.

Και ο Σάιμον Στόουν, ωστόσο, που παρουσιάζει την παράσταση «Μήδεια» στο θέατρο «Παλλάς» (9 – 11 Ιουλίου), με το σύνολο του Διεθνούς Θεάτρου του Άμστερνταμ, έχει, εκτός άλλων, σκηνοθετήσει την ταινία «The dig» για το Netflix, με τη συμμετοχή των Ρέιφ Φάινς και Κάρεϊ Μάλιγκαν.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News