Τα Οσκαρ ξέχασαν τον Λουκ Πέρι στο «In Memoriam» της τελετής!

Κατά την 92η τελετή των βραβείων Οσκαρ, την περασμένη Κυριακή, προβλήθηκε, όπως κάθε χρόνο, το βίντεο με τίτλο «Εις μνήμην» (In Memoriam), με τις φωτογραφίες των ανθρώπων της κινηματογραφικής βιομηχανίας οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή τη χρονιά που πέρασε.

Ωστόσο, από το συγκεκριμένο βίντεο απουσίαζε αυτή του Λουκ Πέρι, παρά το γεγονός πως ο ηθοποιός όχι μόνο εμφανίζεται στην ταινία «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» (Once Upon a Time in Hollywood), η οποία είχε δέκα υποψηφιότητες για Οσκαρ, αλλά επίσης ήταν και εξαιρετικά αγαπητός και δημοφιλής στο κινηματογραφικό κύκλωμα.

Οπως ήταν αναμενόμενο, οι θαυμαστές του Λουκ Πέρι φρόντισαν να το επισημάνουν μέσα από τις αναρτήσεις τους στο Twitter.

«Μισό λεπτό να το καταλάβω» έγραψε ένας φαν. «Ο Λουκ Πέρι λείπει από το In Memoriam, παρ’ όλο που παίζει σε μία υποψήφια ταινία;».

«Παρέλειψαν τον Λουκ Πέρι παρ’ όλες τις 10 υποψηφιότητες του Ταραντίνο; Ναι, οι ηλίθιοι!» πόσταρε κάποιος άλλος.

Η Ακαδημία απάντησε, αλλά κάπως αμήχανα, είναι η αλήθεια.

«Είναι πάρα πολλά τα άτομα κάθε χρόνο», «λαμβάνουν εκατοντάδες αιτήματα για να συμπεριληφθούν καλλιτέχνες κι άνθρωποι της βιομηχανίας», «πρέπει να έχουν μία ισορροπία ανάμεσα στις ειδικότητες…», «ο χρόνος είναι περιορισμένος…» και άλλα μισόλογα και δικαιολογίες.

«Οι Λουκ Πέρι, Κάμερον Μπόισι και Σιντ Χέιγκ εμφανίζονται στο ιστότοπο Oscar.com», δήλωσε η Ακαδημία.

Ο Λουκ Πέρι πέθανε τον Μάρτιο του 2019, σε ηλικία 52 ετών, από ισχαιμικό επεισόδιο.

Εδώ μπορείτε να δείτε το «In Memoriam», όπου η Μπίλι Αϊλις τραγούδησε το «Yesterday» των Beatles: