Tα Κριτήρια της Κοπεγχάγης και η Γάζα, «αγκάθια» στη συνάντηση Μερτς – Ερντογάν

Η πρώτη επίσημη συνάντηση του γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αγκυρα δεν κύλησε χωρίς εντάσεις. Οι δύο ηγέτες βρέθηκαν αντιμέτωποι σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση που ανέδειξε τα «αγκάθια» ανάμεσα στο Βερολίνο και την Αγκυρα, τόσο στο πεδίο των ευρωτουρκικών σχέσεων όσο και σε ζητήματα διεθνούς πολιτικής, με κυρίαρχο το θέμα της Γάζας.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από τα «Κριτήρια της Κοπεγχάγης»μ το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει τα δημοκρατικά και νομικά προαπαιτούμενα για την ένταξη μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ο Μερτς υπενθύμισε ότι η Τουρκία οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως με αυτά για να επαναπροσεγγίσει την ΕΕ, επισημαίνοντας ελλείψεις στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατική λειτουργία.

Ο Ερντογάν, απαντώντας με εμφανή ενόχληση, αντέτεινε πως η Τουρκία έχει τα δικά της «Κριτήρια της Αγκυρας» και ότι κανείς δεν μπορεί να υπαγορεύσει στη χώρα του τον δρόμο που θα ακολουθήσει.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η συζήτηση στράφηκε στη Γάζα, με τον τούρκο πρόεδρο να εξαπολύει δριμεία επίθεση κατά της Γερμανίας, κατηγορώντας τη για αδιαφορία απέναντι στις ισραηλινές επιθέσεις και τον λιμό στον παλαιστινιακό θύλακα. Ο Μερτς, από την πλευρά του, κράτησε πιο μετριοπαθή στάση, αποφεύγοντας να απαντήσει δημοσίως, ωστόσο οι διαφορές στις θέσεις των δύο πλευρών ήταν εμφανείς.

Η συνάντηση, που ξεκίνησε με στρατιωτικές τιμές στο Προεδρικό Μέγαρο της Αγκυρας, εξελίχθηκε σε ένα διπλωματικό «μπρα ντε φερ» μεταξύ δύο ηγετών που εκπροσωπούν διαφορετικές οπτικές για τη δημοκρατία, την ευρωπαϊκή προοπτική και τη διεθνή τάξη πραγμάτων.

Ο γερμανός καγκελάριος έγινε δεκτός από έφιππους στρατιώτες και κανονιοβολισμούς, σε μια εκδήλωση όμοια με αυτή της Δευτέρας, κατά την άφιξη του Κιρ Στάρμερ. Μετά τη διμερή συνάντηση και τις συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών, οι δύο ηγέτες παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, απαντώντας σε ερώτηση γερμανού δημοσιογράφου σχετικά με την πορεία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την κράτηση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο Μερτς δήλωσε: «Ο δρόμος προς την ΕΕ περνά μέσα από την πλήρη εφαρμογή των Κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Από την ευρωπαϊκή μας οπτική, στην Τουρκία έχουν ληφθεί αποφάσεις που, όσον αφορά το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία, δεν ανταποκρίνονται ακόμη επαρκώς στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Υπάρχει μια διαδικασία διαλόγου πάνω σε αυτό το θέμα και αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί».

«Εμείς επιθυμούμε η Τουρκία να διαδραματίζει ήδη σήμερα, αλλά ακόμη περισσότερο στο μέλλον, έναν σημαντικό ρόλο. Μια τέτοια προοπτική συνδέεται με τις σχετικές εκθέσεις που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό δεν αποτελεί μόνο μια εκτίμηση της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αλλά μια κοινή αξιολόγηση που πρέπει να κάνει ολόκληρη η ΕΕ. Αυτόν τον διάλογο, φυσικά, θα τον συνεχίσουμε μεταξύ μας», ανέφερε ο γερμανός καγκελάριος.

Και πρόσθεσε:«Συζητήσαμε εκτενώς όλα αυτά τα ζητήματα και εξέφρασα τις ανησυχίες μου, επισημαίνοντας ότι ορισμένες πτυχές που αφορούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας. Ωστόσο, αυτά αποτελούν θέματα των συνομιλιών που διεξάγουμε εσωτερικά, μεταξύ μας».

Ο Μερτς αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία για την αγορά 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από την Τουρκία, μέσω της Βρετανίας, σημειώνοντας ότι η γερμανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει θετικά αυτή την εξέλιξη. Oπως είπε, τα αεροσκάφη αυτά θα συμβάλουν στην ενίσχυση της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ.

Μέχρι και την ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνηση Μερτς, τον περασμένο Μάιο, η πώληση των Eurofighter αποτελούσε ένα από τα κύρια σημεία έντασης μεταξύ Βερολίνου και Άγκυρας, καθώς η Γερμανία είχε επιβάλει εμπάργκο στην εξαγωγή τους προς την Τουρκία. Ο Μερτς, λίγο μετά την ορκωμοσία του, κατάργησε τους περιορισμούς που εμπόδιζαν την πώληση.

Από την πλευρά του, ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε, ότι «υπό το φως των μεταβαλλόμενων συνθηκών ασφάλειας στην Ευρώπη, πρέπει να αφήσουμε πίσω τα προβλήματα που σχετίζονται με την προμήθεια αμυντικών προϊόντων και να επικεντρωθούμε σε κοινά προγράμματα».

Απαντώντας σε ερώτηση για την καταδίκη και φυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, δήλωσε ότι «κανείς δεν μπορεί να πατά πάνω στους νόμους, ανεξαρτήτως της θέσης του», υπογραμμίζοντας ότι «η Δικαιοσύνη διαχειρίζεται τη νομική διαδικασία όπως απαιτείται».

Αναφερόμενος στη Γάζα, ο Ερντογάν εξαπέλυσε δριμεία κριτική προς τη Γερμανία, κατηγορώντας τη για αδιαφορία απέναντι στη «γενοκτονία», τον λιμό και τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Σε ερώτηση Τούρκου δημοσιογράφου για τη στάση της Γερμανίας έναντι του Ισραήλ, ο καγκελάριο Μερτς απάντησε: «Η Γερμανία στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ από την ημέρα της ίδρυσής του. Έγινε μια χώρα όπου εκατομμύρια Εβραίοι μπορούν να βρουν καταφύγιο. Πολλοί άνθρωποι που έζησαν το Ολοκαύτωμα μετανάστευσαν στο Ισραήλ. Η Γερμανία θα στέκεται πάντα στο πλευρό του Ισραήλ. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι σεβόμαστε ή υποστηρίζουμε κάθε απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης, χωρίς να ασκούμε κριτική. Η κυβέρνησή μου από τις 7 Οκτωβρίου στέκεται στο πλευρό του κράτους του Ισραήλ, στο πλευρό του εβραϊκού λαού».

Συνεχίζοντας, επανέλαβε τη θέση του Βερολίνου ότι «το Ισραήλ άσκησε το δικαίωμα της αυτοάμυνας». Οπως είπε, «με μια μόνο απόφαση θα μπορούσε να αποτραπεί η άσκοπη απώλεια ζωών. Η Χαμάς θα μπορούσε να απελευθερώσει νωρίτερα τους ομήρους και να παραδώσει τα όπλα της. Τότε ο πόλεμος θα τελείωνε αμέσως. Τα παιδιά της Γάζας, η τύχη των οποίων με στεναχωρεί πραγματικά, ήταν όμηροι της Χαμάς. Ελπίζω ότι αυτό θα τελειώσει τώρα».

Στο σημείο αυτό αντέδρασε ο Τούρκος πρόεδρος λέγοντας ότι δεν μπορεί να συμφωνήσει με τις απόψεις του καγκελαρίου. «Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, περισσότεροι από 60.000 παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι σκοτώθηκαν. Η Χαμάς δεν διαθέτει βόμβες. Η Χαμάς δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα. Όμως, όλα αυτά τα όπλα βρίσκονται στα χέρια του Ισραήλ, υπάρχουν και το Ισραήλ χρησιμοποιεί αυτά τα όπλα, για παράδειγμα χθες το βράδυ ξαναχτύπησε με αυτές τις βόμβες ειδικά τη Γάζα. Εσείς στη Γερμανία δεν τα βλέπετε αυτά; Η Γερμανία δεν τα παρακολουθεί;» είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Turkish President Erdogan: Hamas has no bombs, no nuclear weapons. But all these weapons are in Israel’s hands. And Israel, using these weapons, for example just last night, again struck Gaza with these bombs. Don’t you see these things in Germany? Aren’t you following them? pic.twitter.com/39BMjhO3Xx — Clash Report (@clashreport) October 30, 2025

Ερωτηθείς για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Αγκυρα «είναι ήρεμη και βέβαιη» ως προς τη στάση της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Αν η Τουρκία προσεγγίζεται με βάση αυτά τα κριτήρια, τότε έχουμε και εμείς τα κριτήρια της ‘Αγκυρας» δήλωσε χαρακτηριστικά για να συμπληρώσει: «Με τα κριτήρια της ‘Αγκυρας ανοιγόμαστε και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η Τουρκία δεν είναι μια συνηθισμένη χώρα της Ευρώπης ή της Ασίας. Η Τουρκία είναι μια δημοκρατική χώρα που εφαρμόζει και λειτουργεί καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη και την Ασία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σχετικά με αυτό το θέμα».

Στη συνάντηση στο προεδρικό Μέγαρο παρευρέθηκε και ο πρόεδρος της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας, Χαλούκ Γκιουργκούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αμυντικές συνεργασίες μεταξύ των δύο χωρών βρέθηκαν ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών.

