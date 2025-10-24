Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τη λειψυδρία – αναμένονται ανακοινώσεις

Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο αναδύθηκε από τα νερά της τεχνητής λίμνης του Μόρνου | ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/INTIME

Προπαρασκευαστική σύσκεψη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στην Αττική, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, με βάση τα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προστασία του δημόσιου αγαθού για όλους τους πολίτες, συζητήθηκε η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων.

Σχετικές ανακοινώσεις θα υπάρξουν στις επόμενες εβδομάδες.

