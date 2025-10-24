«ΣΥΡΙΖΑ, η αυτοδιάλυση» σε ζωντανή μετάδοση: Να μην υπάρχει χωριστό ψηφοδέλτιο με Τσίπρα, λέει ο Γιαννούλης

Πριν καλά-καλά ανακοινωθεί ή έστω σχηματιστεί κάποιο κόμμα-φορέας Τσίπρα, ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, ορμώμενος από την «απόφαση συμπόρευσης» που κατάφερε να «περάσει» στην Πολιτική Γραμματεία ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι στις επόμενες εκλογές –όποτε και αν γίνουν– θα πρέπει να αποτραπεί «πάση θυσία» ένα χωριστό ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό που πιθανώς θα κατεβάσει ο Αλέξης Τσίπρας. Και παράλληλα απέρριψε τον χαρακτηρισμό «διασπαστής» που χρησιμοποίησε ο Παύλος Πολακης για πρώην και νυν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

«Εδώ και τρεις εβδομάδες λέω στις τοποθετήσεις μου πως αν υπάρξει στις εκλογές ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει σοβαρό πολιτικό ζήτημα και σε ό,τι με αφορά προσωπικά, δεν μπορώ να το υπηρετήσω. Τελεία, παράγραφος», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Action24 ο κ. Γιαννούλης και συνέχισε:

«Θέλω να σας πω κάτι πολύ απλά. Αυτό που διατυπώνεται σήμερα ως εισήγηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, στην Πολιτική Γραμματεία, είναι απότοκο και συνέχεια μιας τοποθέτησης που δόθηκε στη δημοσιότητα από την πρώτη στιγμή. Και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Σωκράτης Φάμελλος (είχαν αναφερθεί) στην απουσία αντιπαλότητας και αντιπαράθεσης».

«Λένε για τις πολλές διασπάσεις, για τον πολυτραυματία ΣΥΡΙΖΑ που έχει τροφοδοτήσει 3-4 μικρότερα κόμματα στη Βουλή, αλλά δεν θυμούνται και λίγο ότι σε προηγούμενες δεκαετίες τα βρήκαν πολιτικά αντίπαλοι με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Λεωνίδας Κύρκος και Χαρίλαος Φλωράκης, και προέκυψε κάτι πολιτικά ενδιαφέρον και μεγαλύτερο» θέλησε να σημειώσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ανατρέχοντας στην πολιτική ιστορία του τόπου σε αναζήτηση κάποιας προοπτικής για το σήμερα.

Οσο για τους χαρακτηρισμούς του Παύλου Πολάκη που αποκάλεσε «διασπαστές» τόσο τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, όσο και τον Σωκράτη Φάμελλο, για την εισήγηση περί συμπόρευσης με τον άρτι αποχωρήσαντα από το κόμμα, πρώην πρωθυπουργό, ο Χρήστος Γιαννούλης δεν θέλησε να μπει σε λογική απάντησης-αντιπαράθεσης με τον (κατά δήλωση Τσίπρα) «αψύ Σφακιανό»:

«Δεν πρόκειται να σχολιάσω το παραμικρό. “Εχουμε καεί από τον χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι” ότι δεν θα γίνουμε εμείς και πάλι το πρώτο θέμα της επικαιρότητας μέσα από τον εσωτερικό διάλογο και τη λειτουργία των οργάνων. Εάν θέλετε να θέσετε ένα θέμα στον Παύλο Πολάκη, να τον καλέσετε. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι διασπαστής ο Τσίπρας» ξεκαθάρισε και εν μέσω της διαδικασίας αυτοδιάλυσης, σε ζωντανή μετάδοση, του ΣΥΡΙΖΑ, πρόσθεσε για τις δικές του προθέσεις-επιδιώξεις, μιλώντας σε τρίτο πρόσωπο:

«Ο Χρήστος Γιαννούλης θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να υλοποιηθεί η πολιτική απόφαση που πήρε η Πολιτική Γραμματεία να μη βρεθούμε σε καμία αντιπαράθεση με τον εγχείρημα που περιμένουμε να σχηματοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας σε δομή και σε ό,τι έχει στο μυαλό του σαν πολιτική πρωτοβουλία».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News