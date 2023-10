Συρία: Ισραηλινή πυραυλική επίθεση έθεσε εκτός λειτουργίας τα αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπίου

Εκτός λειτουργίας τέθηκαν τα διεθνή αεροδρόμια Δαμασκού και του Χαλεπιού στη Συρία, ενώ ένας εργαζόμενος σκοτώθηκε από την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ νωρίς το πρωί της Κυριακής, μετέδωσαν συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα στρατιωτική πηγή.

«Περίπου στις 05:25 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση με στόχο τα διεθνή αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπιού, προκαλώντας τον θάνατο ενός εργαζομένου στο αεροδρόμιο της Δαμασκού και τραυματίζοντας έναν άλλο», δήλωσε η στρατιωτική πηγή.

Η πηγή έκανε λόγο για «ταυτόχρονα» πλήγματα που προήλθαν «από τη Μεσόγειο, δυτικά της Λατάκειας, και από το κατεχόμενο συριακό Γκολάν».

🚨🚨BREAKING: Reports of explosions near Aleppo and possible explosions also in Damascus Syria, possible Israeli airstrikes near the airports.

«Οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στις πίστες προσγείωσης των αεροδρομίων τα έχουν θέσει εκτός λειτουργίας», πρόσθεσε.

Οι προγραμματισμένες πτήσεις από και προς τα δύο αεροδρόμια μεταφέρονται στο αεροδρόμιο της Λατάκειας, επεσήμανε το συριακό υπουργείο Μεταφορών.

Looks like the Israeli Air Force struck the Syrian airports in Damascus and Aleppo again a few hours ago. pic.twitter.com/GHtL7vMcLn

Αυτή είναι η δεύτερη φορά μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου, που ταυτόχρονα πλήγματα έχουν στόχο τα δύο αεροδρόμια, μετέδωσαν τα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα. Στις 12 Οκτωβρίου πλήγματα είχαν θέσει και πάλι εκτός λειτουργίας τα αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπιού.

Εξάλλου το Σαββατοκύριακο 14-15 Οκτωβρίου ισραηλινές επιδρομές στοχοθέτησαν το αεροδρόμιο του Χαλεπιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ οι συριακές Αρχές είχαν επισημάνει ότι το αεροδρόμιο τέθηκε εκτός λειτουργίας.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του συριακού εδάφους, από το 2011 όταν ξέσπασε στη χώρα ο εμφύλιος.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία στοχοθετεί κυρίως θέσεις δυνάμεων που στηρίζονται από το Ιράν και τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ, συμμάχους της Δαμασκού και εχθρών του Ισραήλ, αλλά και του συριακού στρατού.

Repeated Israeli strikes to disable Damascus and Aleppo airports are, to my mind, a strong indication that 1) the Iranian regime is trying to move strategic weapons to or via Syria to open a northern front and 2) the Israelis are determined to preempt that.

— Joel Rayburn (@joel_rayburn) October 14, 2023