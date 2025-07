Συρία: Εντείνονται οι μάχες Δρούζων και Βεδουίνων – πώς εμπλέκεται το Ισραήλ

Κλιμακώνεται η ένταση στη νότια Συρία, όπου οι κυβερνητικές δυνάμεις ανέκτησαν τον έλεγχο χωριού κοντά στη Σουάιντα μετά από σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ δρούζων και βεδουίνων μαχητών που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 89 νεκρούς. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ στοχοθετεί στρατιωτικές κινήσεις κοντά στα σύνορά του, προειδοποιώντας πως δεν θα ανεχθεί στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Συρίας ανέλαβαν τον έλεγχο του χωριού Αλ Μάζρα, στα περίχωρα της πόλης Σουάιντα, έπειτα από δύο ημέρες αιματηρών συγκρούσεων ανάμεσα σε δρούζους μαχητές και τοπικές φυλές Βεδουίνων, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στην περιοχή.

Το χωριό, το οποίο κατοικείται κυρίως από Δρούζους, βρίσκεται σε κομβικό σημείο προς τη Σουάιντα, προπύργιο της δρούζικης κοινότητας στη νότια Συρία. Ο ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είδε τις δυνάμεις που υπάγονται στα υπουργεία Εσωτερικών και Αμυνας, με την υποστήριξη αρμάτων μάχης, να αναπτύσσονται στο χωριό των Δρούζων, το Αλ Μάζρα, όπου βρίσκονται επίσης μαχητές φυλών Βεδουίνων. «Οι δυνάμεις του υπουργείου Αμυνας κατευθύνονται προς τη Σουάιντα», δήλωσε ο Εζεντίν αλ Σαμάγιερ, διοικητής των δυνάμεων.

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε άρματα μάχης στην περιοχή μεταξύ των χωριών Αλ Μάζρα και Σάμι, τα οποία κατευθύνονταν προς τη Σουάιντα, προκειμένου να εμποδίσει την προώθησή τους, σημειώνοντας ότι δεν θα επιτρέψει στρατιωτική παρουσία στη νότια Συρία.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι στόχος τους είναι η πλήρης αποστρατιωτικοποίηση της νότιας Συρίας, εμποδίζοντας την είσοδο και εγκατάσταση οποιασδήποτε ένοπλης οργάνωσης στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που συνδέονται με το καθεστώς της Δαμασκού.

«Η παρουσία τους (των αρμάτων μάχης) στη νότια Συρία μπορεί να συνιστά απειλή για το κράτος του Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός δεν θα επιτρέψει να δημιουργηθεί στρατιωτική απειλή στη νότια Συρία και θα ενεργήσει ανάλογα», προειδοποίησαν οι IDF.



Μπροστά στην κλιμάκωση, οι θρησκευτικοί ηγέτες της δρούζικης κοινότητας απηύθυναν έκκληση για αυτοσυγκράτηση. Ο σεΐχης Χικμάτ αλ Χέτζρι, μία από τις πλέον σεβαστές προσωπικότητες των Δρούζων, κάλεσε σε άμεση διεθνή παρέμβαση και προστασία, τονίζοντας ότι η κοινότητα δεν αποδέχεται την παρουσία κυβερνητικών δυνάμεων στις περιοχές που ελέγχει.

Η αναζωπύρωση των συγκρούσεων φέρνει στο προσκήνιο την εύθραυστη ασφάλεια στη μεταβατική περίοδο που διανύει η Συρία, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο από τον Αχμέντ αλ Σάρα. Παρά τη νέα πολιτική ηγεσία, η χώρα παραμένει βαθιά διχασμένη και ρημαγμένη από τον 14ετή εμφύλιο πόλεμο.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι η χώρα του έστειλε «σαφή προειδοποίηση στο συριακό καθεστώς» πλήττοντας τομέα της νότιας Συρίας για να εμποδίσει τις κυβερνητικές δυνάμεις να καταλάβουν χωριό Δρούζων.

Τα ισραηλινά πλήγματα, που στόχευσαν τομέα όπου φονικές συγκρούσεις έφεραν αντιμέτωπους δρούζους μαχητές και Βεδουίνους, ήταν «ένα σαφές μήνυμα και προειδοποίηση στο συριακό καθεστώς. Δεν θα επιτρέψουμε να πάθουν κακό οι Δρούζοι στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», δήλωσε ο Κατς, σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

