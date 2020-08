Συρία: Αμερικανορωσική σύγκρουση με τέσσερις τραυματίες

Τουλάχιστον τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν την Τετάρτη κατά τη διάρκεια «αψιμαχιών» με ρωσικές δυνάμεις στη Συρία, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ στο πρακτορείο Reuters.

Ένας από τους αξιωματούχους, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι οι τραυματισμοί ήταν αποτέλεσμα σύγκρουσης χωρίς να υπάρξει ανταλλαγή πυρών.

Ο άλλος αξιωματούχος τόνισε ότι το περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στη βορειοανατολική Συρία και οι τραυματισμοί ήταν ελαφρείς.

Το Πεντάγωνο και η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού, η οποία επιβλέπει τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού των ΗΠΑ, στρατηγός Μαρκ Μίλι είχε επικοινωνία με τον ομόλογό του στρατηγό Βαλέρι Γερασίμοφ.

Παρά την αποχώρηση των αμερικανών δυνάμεων την οποία διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ένας μικρός αριθμός Αμερικανών παραμένει «όπου υπάρχει πετρέλαιο», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Από το 2011 οπότε και ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, το Ιράν και η Ρωσία υποστηρίζουν την κυβέρνηση του Μπασάρ αλ-Άσαντ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης μεταξύ των οποίων και κούρδοι αντάρτες.

Video of US-Russia troops confrontation in Northern #Syria this week. Politico reporting now that 4 US troops were injured as result: pic.twitter.com/zbEgD5jzgc

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 26, 2020