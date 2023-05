Συνωστισμός στο Διάστημα, με 17 γήινους σε τροχιά!

Δεκαεπτά γήινοι «συγκατοίκησαν» στο Διάστημα για λίγο και έκαναν ρεκόρ. Το συναπάντημα αστροναυτών και διαστημικών τουριστών από διάφορες χώρες συνέβη τις περασμένες ώρες, δεν διήρκεσε πολύ, όμως το ρεκόρ τους ισχύει μέχρι να καταρριφθεί – κάτι που αναμένεται να γίνει λίαν συντόμως, έγραψε η Repubblica.

Είδαν τη Γη από ψηλά ταυτοχρόνως έξι κινέζοι αστροναύτες (ή ταϊκοναύτες), τέσσερις επαγγελματίες και τουρίστες της εταιρείας AΧΙΟΜ, φυσικά και οι επτά αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, δηλαδή οι τρεις κοσμοναύτες της Ρωσίας, οι τρεις αστροναύτες των ΗΠΑ και ο αστροναύτης των Εμιράτων.

Το πρωί της 30ής Μαΐου το κινεζικό διαστημόπλοιο έδεσε στον κινεζικό διαστημικό σταθμό «Τιανγκόνγκ», μεταφέροντας τρεις αστροναύτες – Κινέζους, φυσικά. Ετσι, οι ένοικοι του «Τιανγκόνγκ» έγιναν αυτομάτως έξι. Την ίδια ώρα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τέσσερις από τους 11 ενοίκους του ετοίμαζαν τις βαλίτσες της επιστροφής στη Γη.

The Shenzhou-16 crewed spaceship is scheduled to be launched at 9:31 a.m. Tuesday from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China

Jing Haipeng, Zhu Yangzhu and Gui Haichao will carry out the mission, and Jing will be the commander https://t.co/F1QZhu6OA1 pic.twitter.com/rVxHxN6GIT

— China Xinhua News (@XHNews) May 29, 2023