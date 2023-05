Συντριβή αεροσκάφους στην Ελβετία – Τρεις νεκροί

Τουριστικό αεροσκάφος συνετρίβη το Σάββατο στην περιοχή του Πον-ντε-Μαρτέλ της Ελβετίας, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν «πολλοί άνθρωποι», μεταδίδουν τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης.

Λίγες ώρες αργότερα η ελβετική αστυνομία γνωστοποίησε ότι οι νεκροί είναι τρεις, ο πιλότος και δύο επιβάτες.

Σύμφωνα με την ελβετική ραδιοτηλεόραση RTN, το δυστύχημα σημειώθηκε σε δύσβατη περιοχή, ωστόσο τα σωστικά συνεργεία και ομάδες αστυνομικών κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο.

Several people reported dead in plane crash in Neuchâtel mountains https://t.co/sH2Bu5xqaT pic.twitter.com/jCrg5g2fBu

— swissbusiness (@swissbusiness) May 20, 2023